¿Qué tan cerca estuvieron las encuestas? Vieron la segunda vuelta, pero no el triunfo de Abelardo

Las encuestas acertaron en algo fundamental. Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella serían los dos candidatos que disputarían la segunda vuelta presidencial. Sin embargo, fallaron en dos aspectos que terminaron marcando la jornada electoral. Subestimaron el crecimiento de Abelardo y sobreestimaron tanto a Cepeda como a Paloma Valencia.
Los resultados oficiales de la primera vuelta dejaron a Abelardo de la Espriella en el primer lugar con el 43,73 % de los votos, equivalentes a 10.344.679 sufragios. Iván Cepeda ocupó el segundo puesto con el 40,91 % y 9.679.145 votos, mientras que Paloma Valencia quedó por fuera con el 6,92 %, correspondiente a 1.637.428 votos.
Al comparar esos resultados con las últimas encuestas publicadas antes de la elección, queda claro que ninguna alcanzó a medir la magnitud del ascenso de Abelardo durante las últimas semanas de campaña.