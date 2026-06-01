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Cepeda y de la Espriella se lanzaron dardos en sus discursos

hace 36 minutos
El Colombiano

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda dieron, ante sus electores, sus discursos con miras de lograr la presidencia en la segunda vuelta que se llevará a cabo el 21 de junio....

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