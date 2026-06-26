Terremotos en la Venezuela de Delcy Rodríguez: las verdades ocultas bajo los escombros del régimen bolivariano

Bajo las placas tectónicas que sacudieron a Venezuela en la tarde de este miércoles 24 de junio, no solo colapsaron bloques de concreto en Chacao, Altamira o La Guaira. El doble terremoto, cuyas réplicas mantienen al país en vilo, habría quebrado la narrativa de “normalidad y seguridad” que la presidenta encargada y antes vicepresidenta, Delcy Rodríguez, intentaba proyectar hacia el exterior.

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Las infraestructuras destruidas y la parálisis de los servicios de emergencia expusieron el saldo de 27 años de gestión gubernamental. El auxilio estatal no llega a distancias de apenas seis kilómetros. Mientras los ciudadanos remueven escombros con sus manos para rescatar a niños y bebés, las carreteras colapsadas y la carencia de recursos en los cuerpos de bomberos y Protección Civil evidencian la realidad de un Estado fallido.

Pero no solo fue esto. En temas económicos inclusive, antes de la tragedia ya sabían que estaban en problemas. Un artículo del Financial Times reveló horas antes de los terremotos que la deuda externa de Venezuela llegó a US$240.000 millones, cifra que duplica las estimaciones que tenía el mismo país con respecto a este tema.

Y es que, citando fuentes extraoficiales, el medio británico señaló que Venezuela se preparaba antes de los terremotos para anunciar una deuda externa total cercana a los US$240.000 millones. Es una cifra muy superior a lo que el mercado local venía calculando, que oscilaba entre US$150.000 y US$200.000 millones.

Según los detalles conocidos, el monto de la deuda se daría a conocer públicamente cuando Caracas presente a sus acreedores la situación real de sus finanzas, en lo que se perfila como la mayor reestructuración de deuda soberana del mundo.

Frente a la situación, el Financial Times destacó que hubo un detalle curioso en medio de toda esta situación económica en Venezuela en cuanto a la reestructuración. Y es que el análisis de sostenibilidad de la deuda no habría sido elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Para muchos sectores de la oposición, de acuerdo con lo señalado por FT, esta premisa genera “preocupación” debido a que temen que el país venezolano avance sin el respaldo del FMI, lo que para ellos debilitaría la posición negociadora del país.

Por otro lado, Edmundo González-Urrutia, -el legítimo presidente de Venezuela para muchos ante la polémica victoria de Maduro en su momento-, se pronunció sobre la emergencia, que hasta ahora ha dejado más de mil personas muertas.

“Llegamos a esta catástrofe después de décadas de destrucción institucional. Los equipos de rescate, el sistema de salud, la infraestructura de comunicaciones llegan a esta emergencia destruidos. Lo que debió ser una inversión en proteger vidas, no lo fue”, expresó.