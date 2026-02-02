x

Con salpicaduras a monarquías y a funcionarios de EE. UU., se cierra un capítulo de los archivos Epstein

Mientras hay cuestionamientos por la última publicación, el Departamento de Justicia anunció que la revisión del caso “ha terminado”.

  • Aunque supervivientes revelan no estar conformes con las decisiones judiciales, el Departamento de Justicia determinó que la revisión de este caso ya finalizó. Foto: Stephanie Keith/Getty Images
    Aunque supervivientes revelan no estar conformes con las decisiones judiciales, el Departamento de Justicia determinó que la revisión de este caso ya finalizó. Foto: Stephanie Keith/Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Las autoridades estadounidenses publicaron la última serie de archivos relacionados con la investigación sobre el fallecido delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Además, se dio por concluida la revisión del caso por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, así lo confirmó el fiscal Todd Blanche en una entrevista para la cadena ABC News, quien afirmó que esta “ha terminado”.

El mismo funcionario le expresó a la cadena CNN que entiende que las “víctimas quieren ser compensadas” pero que la Fiscalía no puede “crear pruebas o presentar un caso que no existe”.

Lea también: EE. UU. publica más de tres millones de páginas de los archivos de Epstein un mes después de la fecha límite

Estas declaraciones fueron en respuesta a un comunicado de 18 supervivientes de Epstein que manifestaron no detenerse “hasta que se revele por completo la verdad y todos los perpetradores rindan cuentas”.

Los archivos contenían referencias a numerosas figuras de alto perfil. A continuación, se presentan detalles clave sobre las últimas personas mencionadas, ninguna de las cuales ha sido acusada de irregularidades.

El nombre de la princesa de Noruega aparece al menos mil veces

La princesa heredera de Noruega, Mette-Marit, cuyo nombre aparece al menos 1.000 veces en los millones de documentos recién publicados, se ha disculpado por su “vergonzosa” amistad con Epstein.

En un correo electrónico, Mette-Marit le preguntó a Epstein si era “inapropiado que una madre sugiriera dos mujeres desnudas cargando una tabla de surf para el fondo de pantalla de mi hijo de 15 años”.

El sábado, la princesa dijo que “demostró un mal criterio y lamento profundamente haber tenido contacto con Epstein”.

Según el palacio, Mette-Marit había dejado de tener contacto con Epstein en 2014.

Expríncipe Andrés y su exesposa salen más comprometidos por última revelación de archivos Epstein

El ex príncipe británico Andrés se vio nuevamente envuelto en el escándalo, y la última publicación incluyó fotos sin fecha de él arrodillado en cuatro patas sobre una mujer tendida en el suelo.

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el sábado que Andrew debería testificar en el Congreso de Estados Unidos sobre sus vínculos con Epstein, como se le ha exigido repetidamente.

En octubre pasado, el rey Carlos III despojó a su hermano de sus títulos y honores reales después de que la fallecida acusadora de Epstein, Virginia Giuffre, denunciara que había sido víctima de trata para tener relaciones sexuales con Andrés tres veces, incluidas dos veces cuando tenía 17 años.

Por otro lado, la ex esposa de Andrew, Sarah Ferguson, había evitado previamente las peores consecuencias de los archivos de Epstein, pero la publicación del viernes arroja nueva luz sobre sus vínculos con el financiero.

En un correo electrónico se la ve agradeciéndole por ser “el hermano que siempre he deseado”.

En otro, escribió: “Necesito urgentemente 20.000 libras para el alquiler hoy... ¿Alguna idea?”

En contexto: Hasta la exesposa del expríncipe Andrés se habría relacionado con Epstein: le envió un correo diciéndole “cásate conmigo”

Ferguson dijo en una entrevista de 2011 que estaba cortando vínculos con Epstein, y también calificó el préstamo de £15.000 (20.000 dólares) que tomó de él para ayudar a pagar sus deudas como un “gigantesco error de juicio”.

Asesor de seguridad de Eslovaquia dimitió

El asesor de seguridad nacional del gobierno eslovaco dimitió por sus vínculos con Epstein, anunció el domingo el primer ministro Robert Fico.

Miroslav Lajcak intercambió mensajes de texto sobre mujeres con Epstein en 2018 durante su segundo mandato como ministro de Relaciones Exteriores, informó la BBC.

Al anunciar la renuncia de Lajcak en Facebook, Fico dijo que el ex ministro había “negado y rechazado categóricamente” las acusaciones hechas contra él.

Los archivos Epstein ya hacen eco en los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028

El jefe de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, Casey Wasserman, se disculpó el sábado después de que aparecieran en los archivos correos electrónicos coquetos de hace décadas entre él y la exnovia encarcelada de Epstein.

Wasserman, presidente del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, dijo que sus intercambios de correos electrónicos de 2003 con Ghislaine Maxwell (quien cumple una condena de 20 años por tráfico de niñas menores de edad para Epstein) tuvieron lugar antes de que se conocieran sus crímenes.

Dijo que “nunca tuvo una relación personal o comercial con Jeffrey Epstein” y agregó que “lamentaba profundamente haber tenido alguna asociación con cualquiera de ellos”.

Ex enviado de Reino Unido a Estados Unidos dejó el Partido Laboralista

Peter Mandelson, quien fue despedido como embajador británico en Washington el año pasado por sus vínculos con Epstein, abandonó el Partido Laborista el domingo tras la última ola de revelaciones.

Fotos sin fecha parecen mostrar a Mandelson en camiseta y ropa interior junto a una mujer cuyo rostro fue censurado por las autoridades estadounidenses. Mandelson declaró a la BBC que no pudo identificar a la mujer ni el lugar.

El líder británico Starmer ordenó el lunes una investigación urgente sobre los vínculos de Mandelson con Epstein.

Los registros bancarios citados en los medios británicos sugieren que Epstein transfirió 75.000 dólares a cuentas vinculadas a Mandelson en 2003 y 2004. Le dijo a la BBC que no tenía registro ni recuerdo de ningún pago.

En enero, Mandelson se disculpó con las víctimas de Epstein por su amistad con el difunto financiero.

La última publicación también salpicó a personalidades como Bill Gates, Richard Branson, Elon Musk, Steve Tisch y al mismo presidente, Donald Trump y su secretario de Comercio, Howard Lutnick,.

Esta fue criticada por congresistas demócratas que han sostenido que la última partida de documentos publicada está incompleta y no acata la ley aprobada en el Congreso el pasado mes de noviembre.

Siga leyendo: Archivos del caso Epstein: qué revelan, las caras más famosas y por qué algunas fotos siguen censuradas

*Con información de AFP

