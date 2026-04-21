Telegram sería multado por permitir compartir contenidos de abuso sexual infantil

El regulador británico de medios, Ofcom, anunció este martes 21 de abril la apertura de una investigación contra la red social Telegram, tras indicios que sugieren que se pudo compartir “material de abuso sexual infantil” en la plataforma de mensajería.
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Esta investigación, abierta en el marco de la ley británica de seguridad en línea (Online Safety Act), tiene como objetivo “determinar si Telegram ha incumplido, o incumple, sus obligaciones en materia de contenidos ilegales”, señaló el organismo en un comunicado.