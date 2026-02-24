¿Capturados por ICE? La verdad tras el paradero de Tareck El Aissami y Samark López en Venezuela

El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, puso fin a las especulaciones surgidas tras la actualización del portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), confirmando que Tareck El Aissami y Samark José López sí se encuentran capturados, pero bajo la custodia de las autoridades venezolanas.
Las fichas de ambos sujetos, quienes figuran entre los más buscados por Washington bajo cargos de narcotráfico, aparecieron recientemente marcadas con el rótulo de “capturados” en el sitio web de la agencia estadounidense.
Aunque el ICE no detalló inicialmente las circunstancias de la detención, los registros indicaban que el último paradero conocido de El Aissami era Caracas, mientras que el de López era Miami.