¿Capturados por ICE? La verdad tras el paradero de Tareck El Aissami y Samark López en Venezuela

Tras su aparición en el portal de la agencia estadounidense con el estatus de capturados, el fiscal del régimen confirmó que ambos funcionarios están detenidos, pero aclaró quién tiene su custodia.

Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, puso fin a las especulaciones surgidas tras la actualización del portal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), confirmando que Tareck El Aissami y Samark José López sí se encuentran capturados, pero bajo la custodia de las autoridades venezolanas.

Las fichas de ambos sujetos, quienes figuran entre los más buscados por Washington bajo cargos de narcotráfico, aparecieron recientemente marcadas con el rótulo de “capturados” en el sitio web de la agencia estadounidense.

Aunque el ICE no detalló inicialmente las circunstancias de la detención, los registros indicaban que el último paradero conocido de El Aissami era Caracas, mientras que el de López era Miami.

Así registra Tareck El Aissami en la agencia estadounidense. Foto: Captura portal ICE
Así registra Tareck El Aissami en la agencia estadounidense. Foto: Captura portal ICE

El fiscal del régimen chavista aclaró en una entrevista al canal estatal VTV que ambos procesados aparecen con ese estatus porque, en efecto, se encuentran privados de libertad en territorio nacional.

Así registra Samark José López en la agencia estadounidense. Foto: Captura portal ICE
Así registra Samark José López en la agencia estadounidense. Foto: Captura portal ICE

“Están capturados en Venezuela, responsables de lo que fue la brutal trama de corrupción conocida como Pdvsa-Cripto”, sentenció el fiscal, desmintiendo así versiones que sugerían que los exfuncionarios habían sido entregados o extraditados a los Estados Unidos.

Esa trama de corrupción involucra el desvío de unos 16.600 millones de dólares mediante la venta de crudo en el mercado negro pagado con criptomonedas, fondos que nunca ingresaron a las arcas del Estado.

En lugar de ingresar al erario, el dinero era apropiado por un círculo cercano a los procesados. Esta red de corrupción se extendió por diversas empresas estatales y organismos públicos, incluyendo Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartón de Venezuela (Cartoven) y ciertos organismos judiciales.

Las autoridades señalan como principales responsables a Tareck El Aissami (exministro de Petróleo), Samark López, Joselit Ramírez y Hugbel Roa, junto a al menos otros 61 directivos y funcionarios que han sido procesados por estos hechos. Por estas acciones, los implicados enfrentan cargos por corrupción petrolera, irregularidades administrativas y traición a la patria.

Las declaraciones de Saab se producen en un contexto de alta presión diplomática de Washington hacia el gobierno venezolano. Mientras la Casa Blanca ha solicitado acceso a documentación y la entrega de figuras clave por nexos con el narcotráfico, el fiscal del régimen destacó que ya se han procesado más de 3.000 beneficios bajo la nueva Ley de Amnistía en sus primeras 72 horas de vigencia.

El funcionario chavista no descartó en esa entrevista al canal estatal que, dentro de las mesas de negociación actuales, pueda surgir algún tipo de cooperación penal internacional entre ambos países.

