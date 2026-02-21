Artista en El Salvador crea una Gioconda latina gigante con tapas de plástico recicladas

Compuesta de tapas de plástico de múltiples colores y tamaños, la célebre Gioconda de Leonardo Da Vinci tiene su versión latinoamericana: un mural de 13 metros de alto levantado en El Salvador por un artista venezolano.
El mural está ubicado en la fachada de un edificio de Zacamil, en el barrio Mejicanos, una zona popular de San Salvador que anteriormente estaba controlada por temidas pandillas, cuya actividad se ha reducido considerablemente tras la polémica y controvertida política de seguridad del presidente Nayib Bukele.