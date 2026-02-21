Rubén Blades despide a Willie Colón: “Me resistía a creer”

De las innumerables colaboraciones que Willie Colón hizo en su larga trayectoria musical, dos sin duda marcaron su carrera y la de quienes hicieron dupla con él: Héctor Lavoe y Rubén Blades.
Con ambos, el enfoque y el sentido de sus letras fue distinto, pero el éxito fue el mismo. Con el primero, ya fallecido, dejó canciones que marcaron la historia de la salsa y con el segundo, la crítica política y social de sus letras los acercó más al escenario del activismo, la política y la defensa de los derechos.