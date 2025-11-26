Satena mantiene rutas a Venezuela tras amenaza del régimen de retirarles los permisos de operación a las aerolíneas internacionales

Satena informó que mantiene con normalidad su operación hacia la ciudad de Valencia, conforme a los vuelos programados y bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La aerolínea confirmó la continuidad de sus vuelos hacia el vecino país en medio de la coyuntura ocasionada luego de que EE. UU. lanzara una alerta para solicitar más precaución al entrar en el aire venezolano.

La Aeronáutica Civil indicó que las operaciones hacia Venezuela continúan habilitadas, con reporte inmediato de cualquier novedad que afecte la seguridad operacional, manteniendo un monitoreo permanente de las condiciones en la región.

“Por otra parte, en conjunto con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se ha verificado la información disponible y se continuará realizando seguimiento en tiempo real para garantizar que los vuelos se desarrollen en condiciones de seguridad”, manifestó Satena.