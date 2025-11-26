x

Satena mantiene rutas a Venezuela tras amenaza del régimen de retirarles los permisos de operación a las aerolíneas internacionales

La aerolínea dijo que Iata sigue evaluando la situación en el Caribe y compartiendo información actualizada con los operadores aéreos

  • Satena seguirá operando con rutas de Colombia a Venezuela tras la amenaza del régimen de Nicolás Maduro. FOTO: Colprensa
    Satena seguirá operando con rutas de Colombia a Venezuela tras la amenaza del régimen de Nicolás Maduro. FOTO: Colprensa
El Colombiano
Diario La República
hace 6 horas
bookmark

Satena informó que mantiene con normalidad su operación hacia la ciudad de Valencia, conforme a los vuelos programados y bajo los protocolos de seguridad establecidos.

La aerolínea confirmó la continuidad de sus vuelos hacia el vecino país en medio de la coyuntura ocasionada luego de que EE. UU. lanzara una alerta para solicitar más precaución al entrar en el aire venezolano.

Lea también: Máxima tensión: aviones militares de EE. UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

La Aeronáutica Civil indicó que las operaciones hacia Venezuela continúan habilitadas, con reporte inmediato de cualquier novedad que afecte la seguridad operacional, manteniendo un monitoreo permanente de las condiciones en la región.

“Por otra parte, en conjunto con el Centro de Comando y Control de la Fuerza Aeroespacial Colombiana se ha verificado la información disponible y se continuará realizando seguimiento en tiempo real para garantizar que los vuelos se desarrollen en condiciones de seguridad”, manifestó Satena.

A nivel internacional, organismos como Iata y la FAA (Administración Federal de Aviación de Estados Unidos) siguen evaluando la situación en el Caribe y compartiendo información actualizada con los operadores aéreos.

Así se vio el espacio aéreo de Venezuela tras advertencias de EE. UU. a aerolíneas. FOTO: Flight Radar.
Así se vio el espacio aéreo de Venezuela tras advertencias de EE. UU. a aerolíneas. FOTO: Flight Radar.

Con base en estas directrices, Satena corroboró que “continuará prestando el servicio hacia Valencia (Venezuela), teniendo en cuenta el NOTAM A0012, publicado por la FAA sobre la FIR Maiquetía, acatando las advertencias sobre potenciales riesgos, la aerolínea mantendrá un seguimiento permanente de las condiciones de seguridad y aplicando de manera estricta los protocolos establecidos. La protección de los pasajeros, la tripulación y las aeronaves continúa siendo la prioridad.

Esta decisión se produce luego de que el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela amenazara a las aerolíneas internacionales que cancelaron sus conexiones con revocarles sus derechos de tráfico —los permisos para despegar y aterrizar en el país— si no reanudan sus operaciones. Este lunes, el INAC les dio un plazo de 48 horas para retomar los vuelos hacia el espacio aéreo venezolano. Cabe recordar que seis de ellas cancelaron sus conexiones entre sábado y domingo con Venezuela, luego de que Estados Unidos advirtiera a la aviación civil sobre un “aumento de la actividad militar” en medio de su despliegue en el Caribe.

Siga leyendo: Avianca, Iberia y otras aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela tras advertencia de EE. UU.

Bloque de preguntas y respuestas

Sí, Satena mantiene vuelos regulares hacia Valencia (Venezuela) cumpliendo todos los protocolos de seguridad.
¿Qué organismos monitorean la situación aérea?
La Aeronáutica Civil de Colombia, FAA, IATA y la Fuerza Aeroespacial Colombiana realizan seguimiento continuo de las condiciones de vuelo.
¿Qué sucede si las aerolíneas cancelan vuelos a Venezuela?
El INAC venezolano advirtió que podrían revocar los permisos de operación a aerolíneas que no reanuden rutas en el plazo establecido.

