Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%

El concierto que J Balvin dará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot no solo está agotado (más de 44.000 personas), también está moviendo toda la economía alrededor del evento. Y es que, según datos de búsqueda de KAYAK.com.co, viajar a Medellín ese fin de semana se volvió un verdadero “negocio, socio”. No es para menos si se tiene en cuenta que “El Niño de Medellín” no se presentaba en la ciudad de la Eterna Primavera desde hace seis años. Cabe recordar que, luego de este concierto en Medellín, hará lo propio en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, este 13 de diciembre. Puede leer: J Balvin meditará con 13.000 personas en Medellín: así será el evento masivo en La Macarena Las búsquedas de vuelos hacia Medellín entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025 aumentaron 75% frente al mismo fin de semana de 2024. El precio promedio de un tiquete ida y vuelta para esas fechas está en $324.290, un valor que refleja cómo la demanda se disparó apenas se confirmó el sold out.

La ruta Bogotá–Medellín también está sintiendo el verdadero “boom del perreo intenso”, pues tuvo un incremento del 98% en búsquedas, con un precio promedio ida y vuelta de $287.510. Eso sí, KAYAK aclara que los valores corresponden exclusivamente a búsquedas en su plataforma y pueden variar según disponibilidad. Amplíe la noticia: J Balvin anunció nuevo aforo para su concierto en Medellín: así puede conseguir las boletas Para quienes aún estén cuadrando el viaje a última hora, la plataforma recuerda que herramientas como fecha flexible y alertas de precio ayudan a conseguir mejores opciones en vuelos, hoteles o alquiler de carro sin reventar el presupuesto.

Paquetes turísticos especiales para el concierto de J Balvin también despegaron

El fenómeno Balvin también dinamizó los paquetes turísticos. En agencias como Active Travel Agency, los planes especiales para el concierto del “Niño de Medellín” ya están rodando y sus precios oscilan entre US$572 y US$900 (entre $2’200.000 y más de $3’700.000, según el tipo de acomodación: sencilla, doble o triple). Estos paquetes incluyen traslado aeropuerto–hotel–aeropuerto; traslado hotel–estadio; entrada al concierto, ya sea en Norte, Sur, Oriental u Occidental; dos noches de alojamiento y dos desayunos. Es decir, una oferta pensada para quienes quieren vivir el concierto sin preocuparse por nada más que cantar Mi Gente, Ginza, Ay Vamos, X Safary, Sin Compromiso, La Canción y toda la lista de éxitos. Lea más: ¿Dónde y cuándo se puede comprar la Tarjeta Cívica de J Balvin?

Restaurantes, bares y comercios, los otros ganadores

Aunque no hay proyecciones oficiales, cada vez que hay conciertos en el Atanasio, los sectores de comida, bares, tiendas y transporte viven su propio “boom”. Y con un artista como J Balvin jugando de local, la expectativa es que las ventas suban fuerte durante ese fin de semana. Tomando como referencia los conciertos de Shakira, el 12 y 13 de abril de este año, que dejó una derrama económica de más de 47.000 millones de pesos colombianos, el máximo exponente del reguetón en Colombia dejará también su granito de arena a estos sectores. Conozca también: De la pasarela a montar en metro, así presentó J Balvin su colección de accesorios con Vélez Para muchos comerciantes, este tipo de eventos son un respiro y una verdadera oportunidad para mejorar ingresos en cierre de año. Y todo indica que, esta vez, la ciudad volverá a sentir ese impulso.

