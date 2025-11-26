Concierto de J Balvin en Medellín mueve masas y aviones: búsquedas de vuelos se disparan en un 75%

El concierto que J Balvin dará el próximo 29 de noviembre en el Estadio Atanasio Girardot no solo está agotado (más de 44.000 personas), también está moviendo toda la economía alrededor del evento. Y es que, según datos de búsqueda de KAYAK.com.co, viajar a Medellín ese fin de semana se volvió un verdadero “negocio, socio”.
No es para menos si se tiene en cuenta que “El Niño de Medellín” no se presentaba en la ciudad de la Eterna Primavera desde hace seis años. Cabe recordar que, luego de este concierto en Medellín, hará lo propio en Bogotá en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, este 13 de diciembre.
Las búsquedas de vuelos hacia Medellín entre el 28 y el 30 de noviembre de 2025 aumentaron 75% frente al mismo fin de semana de 2024. El precio promedio de un tiquete ida y vuelta para esas fechas está en $324.290, un valor que refleja cómo la demanda se disparó apenas se confirmó el sold out.