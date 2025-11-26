x

Regresa a casa el reconocido empresario secuestrado hace 25 días en Miranda, norte del Cauca

Carlos Fernando Caicedo había sido retenido por hombres armados mientras se movilizaba en un vehículo junto a su esposa. Se desconoce si hubo alguna compensación económica para lograr su liberación. Conozca los detalles de la retención y la compleja situación de seguridad en esta zona de injerencia de las disidencias de las FARC.

    Carlos Fernando Caicedo Duque recobró su libertad tras permanecer 25 días secuestrado en el Cauca. FOTOS: Colprensa – tomada de redes sociales
El Colombiano
hace 4 horas
bookmark

El reconocido empresario Carlos Fernando Caicedo Duque, de 49 años, recobró su libertad este martes tras permanecer 25 días secuestrado en el Cauca.

Los hechos se registraron en Miranda, cuando el esposo de Isabel Cristina Cardona, actual secretaria de Gobierno del municipio, fue retenido por hombres armados que lo obligaron a subir a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido.

En contexto: Secuestraron a empresario y esposo de funcionaria de la Alcaldía de Miranda, Cauca

El caso se presentó pocos minutos después de que la mujer descendiera del carro para visitar a unos familiares. La funcionaria alertó a las autoridades para iniciar un trabajo de búsqueda por el sector y dar con el paradero de los responsables.

El hecho ocurrió cuando la secretaria llegó a la casa y notó una camioneta extraña cerca. Al bajarse, los hombres aprovecharon y se llevaron al esposo hacia el vecino municipio de Corinto. Ella los siguió en su vehículo, pero la llamaron para advertirle que no continuara, que se evitara problemas. Está muy angustiada”, relató el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga.

Liberación de Carlos Fernando Caicedo Duque

Isabel Cristina Cardona agradeció a través de sus redes sociales a quienes apoyaron en la búsqueda y enviaron mensajes de afecto. También confirmó que su esposo “está libre” y ya se encuentra en casa con su familia.

Carlos Fernando Caicedo Duque, quien hace menos de un año fue sometido a una cirugía de corazón abierto, es propietario de una empresa de transporte intermunicipal en Miranda, que presta servicio a varios municipios vecinos, y también trabaja con ingenios azucareros en la contratación de corteros de caña.

Las autoridades no han emitido un comunicado o información al respecto sobre la captura de los implicados en este sector con gran injerencia del frente Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc, además de pandillas y bandas delicuenciales.

Siga leyendo: ELN anunció “juicio revolucionario” a funcionarios del CTI y la Dijin secuestrados, ¿a qué se refieren?

Preguntas frecuentes sobre el tema:

¿Quién es Carlos Fernando Caicedo Duque?
Es un empresario de 49 años, dueño de una empresa de transporte intermunicipal y contratista en ingenios azucareros. Es esposo de la actual secretaria de Gobierno del municipio de Miranda
¿Qué grupo armado opera en la zona donde fue secuestrado?
Las autoridades indican que la zona rural de Miranda y Corinto, en el norte del Cauca, tiene una fuerte presencia del frente Dagoberto Ramos de las disidencias de las FARC, además de otras bandas delincuenciales.
¿Se pagó un rescate por la liberación de Caicedo?
Se desconoce. Ni las autoridades militares ni la familia han confirmado si hubo una negociación o pago de dinero a cambio de la liberación. El empresario fue liberado después de 25 días de cautiverio.

