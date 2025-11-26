Regresa a casa el reconocido empresario secuestrado hace 25 días en Miranda, norte del Cauca

El reconocido empresario Carlos Fernando Caicedo Duque, de 49 años, recobró su libertad este martes tras permanecer 25 días secuestrado en el Cauca.

Los hechos se registraron en Miranda, cuando el esposo de Isabel Cristina Cardona, actual secretaria de Gobierno del municipio, fue retenido por hombres armados que lo obligaron a subir a un vehículo para llevárselo con rumbo desconocido.

En contexto: Secuestraron a empresario y esposo de funcionaria de la Alcaldía de Miranda, Cauca

El caso se presentó pocos minutos después de que la mujer descendiera del carro para visitar a unos familiares. La funcionaria alertó a las autoridades para iniciar un trabajo de búsqueda por el sector y dar con el paradero de los responsables.

“El hecho ocurrió cuando la secretaria llegó a la casa y notó una camioneta extraña cerca. Al bajarse, los hombres aprovecharon y se llevaron al esposo hacia el vecino municipio de Corinto. Ella los siguió en su vehículo, pero la llamaron para advertirle que no continuara, que se evitara problemas. Está muy angustiada”, relató el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga.