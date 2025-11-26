J Balvin meditará con 13.000 personas en Medellín: así será el evento masivo en La Macarena

El próximo 30 de noviembre, La Macarena vivirá un evento de meditación masiva en que se esperan 13.000 personas en silencio junto a artistas, líderes espirituales y voces que han transformado el dolor en propósito. Entre ellos, J Balvin confirmó su participación para hablar de salud mental y resiliencia. “Crecí en Medellín. Esta ciudad me lo dio todo. Hoy quiero devolver desde otro lugar: acompañando a quienes cuidan a los demás en silencio”, dijo el artista, que se une como invitado especial a MED: Meditar, Elevar, Despertar, un evento colectivo que busca romper el estigma en torno al bienestar emocional.

Organizado por la Fundación Vibra en Alta —creada por el propio Balvin—, junto con aliados como OYE, SELIA y la Alcaldía de Medellín, MED se presenta como un proyecto de ciudad, un experimento espiritual a gran escala que integra meditación, arte, música, conversaciones y rituales colectivos en un solo espacio. Lea más: Medellín se convirtió en el primer distrito neuroprotegido: ¿qué es? “Muchos líderes sostienen a Medellín. Pero a veces nadie los sostiene a ellos”, expresó Balvin al presentar el programa 100x100, una iniciativa que formará a 100 líderes comunitarios durante 100 días en herramientas de autocuidado emocional y bienestar, como legado del evento.

Junto al intérprete de Niño soñador estarán también Claudia Bahamón como presentadora, y figuras como Natalia Ponce de León, Jke de Crew Peligrosos, NeneC13 (Son Batá), el psiquiatra Pablo Gómez, el médico Jorge Carvajal, el experto en liderazgo Aldo Cívico y los Mamos Kogui de la Sierra Nevada, en un ejercicio colectivo de espiritualidad, ciencia y acción social.

La programación incluirá también presentaciones de Li Saumet (Bomba Estéreo), Catalina García (Monsieur Periné), Juancho Valencia y Catt (Puerto Candelaria), además de coros juveniles como Sirenaica y EAFIT. La propia Manuela Mejía, directora del evento, también subirá al escenario. Lea también: Detalles de MED, el evento que pondrá a meditar a más de 13.000 personas en Medellín este fin de semana “Buscamos abrir caminos de empatía, reconciliación y esperanza para los habitantes de la ciudad”, aseguró Mejía, quien lidera esta apuesta para “convertir a Medellín en la capital del bien-estar colectivo en América Latina”. A través de esta experiencia, organizadores esperan demostrar que la salud mental no es un tema individual, sino una responsabilidad comunitaria y una vía para el desarrollo social.

La boletería está disponible en Taquilla Live, con entradas accesibles y una modalidad de postulación gratuita para quienes deseen asistir sin recursos, compartiendo su motivación y compromiso de replicar lo aprendido en sus comunidades.

