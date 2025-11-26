x

J Balvin meditará con 13.000 personas en Medellín: así será el evento masivo en La Macarena

El artista se suma a MED, un encuentro de salud mental, música y espiritualidad que busca transformar el bienestar colectivo desde Medellín para toda Colombia.

    El reguetonero se suma a MED el próximo 30 de noviembre. FOTO Esneyder Gutiérrez Cardona
Leonardo Bautista Romero

Tendencias

hace 12 horas
bookmark

El próximo 30 de noviembre, La Macarena vivirá un evento de meditación masiva en que se esperan 13.000 personas en silencio junto a artistas, líderes espirituales y voces que han transformado el dolor en propósito. Entre ellos, J Balvin confirmó su participación para hablar de salud mental y resiliencia.

“Crecí en Medellín. Esta ciudad me lo dio todo. Hoy quiero devolver desde otro lugar: acompañando a quienes cuidan a los demás en silencio”, dijo el artista, que se une como invitado especial a MED: Meditar, Elevar, Despertar, un evento colectivo que busca romper el estigma en torno al bienestar emocional.

Organizado por la Fundación Vibra en Alta —creada por el propio Balvin—, junto con aliados como OYE, SELIA y la Alcaldía de Medellín, MED se presenta como un proyecto de ciudad, un experimento espiritual a gran escala que integra meditación, arte, música, conversaciones y rituales colectivos en un solo espacio.

Lea más: Medellín se convirtió en el primer distrito neuroprotegido: ¿qué es?

Muchos líderes sostienen a Medellín. Pero a veces nadie los sostiene a ellos”, expresó Balvin al presentar el programa 100x100, una iniciativa que formará a 100 líderes comunitarios durante 100 días en herramientas de autocuidado emocional y bienestar, como legado del evento.

Junto al intérprete de Niño soñador estarán también Claudia Bahamón como presentadora, y figuras como Natalia Ponce de León, Jke de Crew Peligrosos, NeneC13 (Son Batá), el psiquiatra Pablo Gómez, el médico Jorge Carvajal, el experto en liderazgo Aldo Cívico y los Mamos Kogui de la Sierra Nevada, en un ejercicio colectivo de espiritualidad, ciencia y acción social.

La programación incluirá también presentaciones de Li Saumet (Bomba Estéreo), Catalina García (Monsieur Periné), Juancho Valencia y Catt (Puerto Candelaria), además de coros juveniles como Sirenaica y EAFIT. La propia Manuela Mejía, directora del evento, también subirá al escenario.

Lea también: Detalles de MED, el evento que pondrá a meditar a más de 13.000 personas en Medellín este fin de semana

Buscamos abrir caminos de empatía, reconciliación y esperanza para los habitantes de la ciudad”, aseguró Mejía, quien lidera esta apuesta para “convertir a Medellín en la capital del bien-estar colectivo en América Latina”.

A través de esta experiencia, organizadores esperan demostrar que la salud mental no es un tema individual, sino una responsabilidad comunitaria y una vía para el desarrollo social.

Boletería para MED

La boletería está disponible en Taquilla Live, con entradas accesibles y una modalidad de postulación gratuita para quienes deseen asistir sin recursos, compartiendo su motivación y compromiso de replicar lo aprendido en sus comunidades.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es MED: Meditar, Elevar, Despertar?
MED es un evento colectivo de meditación y bienestar que combina meditación, arte, música y liderazgo comunitario, con el objetivo de visibilizar la salud mental y promover el bienestar emocional en Medellín.
¿Cuándo y dónde se realizará el evento?
El evento tendrá lugar el 30 de noviembre de 2025 en el barrio La Macarena, Medellín.
¿Qué artistas participarán en MED?
Participarán J Balvin, Li Saumet, Catalina García, Juancho Valencia, Catt, Claudia Bahamón y coros juveniles como Sirenaica y EAFIT, entre otros.

