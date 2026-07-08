Rusia responde por los colombianos desaparecidos en la guerra: hay 173 casos reportados y familias siguen esperando

La búsqueda de respuestas de las familias colombianas que tienen a un ser querido desaparecido en la guerra entre Rusia y Ucrania se mantiene abierta. Detrás de los 173 reportes registrados por el consulado de Colombia en Moscú hay historias de personas que dejaron de comunicarse, procesos de identificación que avanzan lentamente y trámites diplomáticos que, según los familiares, no han permitido conocer con claridad qué ocurrió con ellos. Esta misma incertidumbre llevó a que más de 50 familiares realizaran un plantón este miércoles 8 de julio en la avenida El Dorado, en Bogotá, donde denunciaron que han enviado solicitudes a las autoridades colombianas y rusas sin obtener respuestas claras sobre los connacionales que dejaron de comunicarse. De acuerdo con la investigación publicada por El Tiempo, varias familias aseguran que han acudido a la Cancillería para conocer avances sobre sus casos, pero continúan sin información definitiva sobre qué ocurrió con sus allegados.

¿Qué dijo la embajada de Rusia en Colombia sobre la situación de los ciudadanos desaparecidos?

Ante la situación, la Embajada de Rusia en Colombia emitió un comunicado en el que aseguró que no tiene vínculos con organizaciones dedicadas a reclutar ciudadanos extranjeros para participar en la guerra. Lea más: “No crean en esas promesas”: salió de Medellín para pelear en la guerra entre Rusia y Ucrania y lleva tres meses desaparecido “La Embajada de la Federación de Rusia en Colombia no tiene ninguna relación con las organizaciones o métodos de eventual involucramiento de los ciudadanos colombianos a los combates de guerra bajo los pretextos falsos”, señaló la representación diplomática rusa. Además, recomendó a los colombianos evitar contacto con personas o entidades que, según indicó, puedan estar ofreciendo oportunidades falsas relacionadas con la participación en conflictos armados.

En el comunicado, el país también señaló que ha manifestado al Gobierno colombiano su preocupación por la participación de ciudadanos extranjeros en conflictos internacionales y destacó la adhesión de Colombia a la Convención Internacional contra el reclutamiento, utilización, financiación y entrenamiento de mercenarios adoptada por la ONU en 1989. Sin embargo, según conoció El Tiempo, la Embajada rusa no hizo referencia en esa comunicación a los procesos de búsqueda, identificación o repatriación de los colombianos desaparecidos.

¿Qué está haciendo el Gobierno colombiano?

Mientras las familias esperan respuestas, la Cancillería colombiana adelanta un trabajo conjunto con otras entidades como Migración Colombia y la Defensoría del Pueblo para intentar establecer el paradero de los ciudadanos reportados como desaparecidos. Una fuente cercana al equipo explicó a El Tiempo que uno de los principales obstáculos para avanzar en las investigaciones es la falta de información precisa entregada por algunos familiares. Conozca: Revelan posible causa de muerte del empresario costarricense que desapareció en Bogotá Según explicó, en varios casos las familias únicamente tienen el nombre del desaparecido, pero desconocen datos clave como la ciudad donde se encontraba, la unidad militar en la que pudo haber estado o la persona que facilitó su llegada a Rusia. Esa información resulta fundamental para solicitar apoyo a las autoridades rusas, pues los organismos de ese país requieren datos concretos como fechas, desplazamientos internos o detalles sobre el proceso de reclutamiento.

¿Qué ocurre con la repatriación de los cuerpos?

Uno de los mayores desafíos para las familias es la repatriación de los cuerpos de quienes han sido identificados como fallecidos. Según explicó una fuente consultada por El Tiempo, trasladar un cuerpo desde Europa puede alcanzar costos cercanos a los 860 millones de pesos, mientras que mantener un cadáver en una morgue puede representar gastos de hasta 2.000 euros diarios. Por esta razón, en algunos casos las autoridades optan por la cremación y el envío de las cenizas mediante valija diplomática, un procedimiento que resulta menos costoso y más viable ante las dificultades logísticas del conflicto. No obstante, para las familias esta alternativa también implica un proceso doloroso, pues muchas esperan poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos y realizar ceremonias de despedida en Colombia.

Uno de los casos conocidos por El Tiempo es el de Francisco Antonio Pabón Escalante, de 51 años, quien dejó de responder mensajes y llamadas desde finales de marzo de 2026. Su esposa, Enny Peña, aseguró que se comunicó con el consulado colombiano en Moscú para solicitar ayuda, pero hasta ahora no ha recibido información suficiente sobre su paradero. Lea más: Hay 670 colombianos desaparecidos y 173 fallecidos por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania Según una respuesta enviada por el consulado, la misión diplomática remitió el 11 de junio una solicitud oficial al Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia para obtener información sobre el ciudadano. No obstante, la entidad advirtió que los tiempos de respuesta pueden extenderse debido a la situación actual del conflicto armado. “El tiempo de respuesta (...) se ha prolongado de manera indefinida debido a la actual coyuntura del conflicto armado”, señaló el consulado en la comunicación conocida por el medio.

Otro de los casos es el de Juan Sebastián Calderón, un joven de 25 años que falleció el 1 de noviembre en Rostov del Don, Rusia. Según la información recopilada por EL Tiempo, Calderón había firmado un contrato con una empresa de Medellín para prestar servicios militares durante un año. El acuerdo contemplaba pagos en caso de resultar herido o perder la vida durante el conflicto. A pesar de ello, su familia asegura que no ha recibido ese dinero y que enfrenta dificultades para recuperar el cuerpo. Uno de los requisitos solicitados por las autoridades rusas es una prueba de ADN para confirmar la identidad del fallecido. La familia afirma que el proceso avanza lentamente y que no cuenta con los recursos necesarios para asumir los costos de traslado, que rondarían los 45 millones de pesos en este caso.

¿Qué ofrece Rusia para las familias que han perdido familiares en la guerra?

Carlos Ramírez, cofundador de la ONG La Voz que No Están, le explicó al diario que acompaña a más de 400 familias que buscan información sobre desaparecidos en Rusia y Ucrania. Según afirmó, los tiempos de respuesta varían entre ambos países. Mientras en Ucrania algunos procesos pueden tardar alrededor de 15 días, en Rusia pueden extenderse hasta dos meses o incluso no recibir respuesta. Ramírez señaló que, cuando las autoridades rusas logran identificar un caso, existen tres opciones para las familias: - Autorizar el entierro del cuerpo en territorio ruso y permitir que los familiares viajen para la ceremonia. - Solicitar la cremación del cuerpo. - Pedir la cremación y el envío de las cenizas al país de origen. Por ahora, las familias continúan esperando información sobre sus seres queridos mientras avanzan los procesos diplomáticos entre Colombia y Rusia para establecer qué ocurrió con los 173 colombianos reportados como desaparecidos. Entérese: Lo que dejan los 40 conflictos armados que hay activos en el mundo

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