Rusia incluyó a Reporteros Sin Fronteras en la lista de organizaciones “indeseables”

Reporteros sin Fronteras (RSF) trabaja para proteger un principio: cada persona debe poder acceder a información sin restricciones. Esta garantía constituye un pilar que permite a las personas informarse, analizar la realidad, formar criterios y tomar decisiones, tanto a nivel personal como social. Esa labor se sustenta en los valores del artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos , así como en las normativas y códigos que rigen el oficio del periodismo: el acceso a información libre y fiable a las personas.

Pero el jueves 14 de agosto, el ministerio ruso de Justicia declaró “indeseable” en Rusia a la ONG de defensa de la prensa Reporteros Sin Fronteras (RSF) -lo que equivale de facto a su prohibición-, en plena represión de toda disidencia en el país. Según una lista oficial publicada en el sitio internet de este ministerio y consultada el jueves por AFP, RSF pasa ahora a formar parte de las organizaciones “extranjeras cuyas actividades se consideran indeseables” en territorio ruso. Le puede interesar: Zelenski y líderes europeos intentan influir en Trump antes de su reunión con Putin en Alaska En Rusia declarar una organización como “indeseable” equivale, en la práctica, a prohibir sus actividades, ya que expone a las personas que trabajan para ella o la financian a graves procesos judiciales, incluidas penas de prisión. La medida se suma a una lista en expansión de entidades y medios vetados en el país. Moscú implementó por primera vez esta política en 2015 y, según datos oficiales, más de 250 organizaciones han sido incluidas, entre ellas Amnistía Internacional y Greenpeace.

Represión a medios y organizaciones desde 2022

Desde el inicio de la invasión rusa a gran escala de Ucrania, en febrero de 2022, el Gobierno intensificó las medidas contra la disidencia. Las autoridades han prohibido numerosos medios de comunicación, cerrado espacios de debate y encarcelado a cientos de personas por expresar opiniones críticas. Las acciones legales incluyen la aplicación de leyes sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” que restringen la financiación y el trabajo de ONG, medios y colectivos independientes. En muchos casos, estas disposiciones han derivado en el cierre de oficinas, la interrupción de proyectos y la detención de activistas.