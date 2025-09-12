x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Rusia sostiene que las negociaciones con Ucrania están en “pausa” y sin fecha de reanudación

El Kremlin matizó que, aunque las conversaciones están detenidas, los canales de comunicación “siguen abiertos” y culpó a capitales europeas de bloquear avances.

  • Zelensky ha reiterado que cualquier acuerdo sin compromisos internacionales firmes expondría a Ucrania a nuevas agresiones rusas. FOTO: AFP
    Zelensky ha reiterado que cualquier acuerdo sin compromisos internacionales firmes expondría a Ucrania a nuevas agresiones rusas. FOTO: AFP
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
12 de septiembre de 2025
bookmark

Rusia declaró este viernes 12 de septiembre que las negociaciones con Ucrania para poner fin al conflicto están en “pausa”, sin fecha fijada para una próxima ronda de conversaciones.

“Los canales de comunicación existen y están bien establecidos. Nuestros negociadores tienen la posibilidad de comunicarse a través de estos canales, pero por ahora se puede hablar más bien de una pausa”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, durante su rueda de prensa diaria.

Entérese: Expectativa por la cumbre de Trump y Putin en Alaska: las exigencias de cada uno y el papel de Ucrania en la negociación

Las conversaciones celebradas en Estambul a principios de este año no permitieron avances reales, salvo un acuerdo sobre el intercambio de prisioneros de guerra: el 2 de junio Rusia puso sobre la mesa condiciones que incluyen la cesión de más territorio y límites al tamaño de las fuerzas ucranianas; y el 23 de julio, en una sesión que duró unos 40 minutos, solo hubo espacio para acordar más intercambios —incluido un canje de hasta 1.200 prisioneros y la repatriación de restos—, sin progreso en un alto el fuego ni en un encuentro entre líderes

El presidente estadounidense Donald Trump, que se ha atribuido el papel de mediador entre Moscú y Kiev, quiere a toda costa poner fin rápidamente a la ofensiva rusa a gran escala lanzada en 2022.

También reitero que su “paciencia se está acabando” con Vladímir Putin y dejó sobre la mesa medidas más duras —como sanciones financieras o aranceles—, aunque sus gestiones como mediador no han producido resultados hasta ahora.

Pero las posiciones de ambas partes parecen por ahora irreconciliables.

Rusia exige la desmilitarización y la rendición de Ucrania, así como la cesión de las regiones ucranianas cuya anexión reclama, aunque no las controla en su totalidad.

Ucrania considera estas condiciones inaceptables y exige garantías de seguridad por parte de sus aliados, ya que está convencida de que Rusia volvería a atacarla incluso en caso de acuerdo de paz.

Estos últimos insisten en las garantías de seguridad porque dicen tener “muchos detalles ya plasmados” tras reuniones con asesores de EE. UU., Reino Unido, Alemania, Francia e Italia; la urgencia creció tras incursiones de drones rusos en territorio polaco, mientras en Europa se discute ofrecer protecciones “tipo Artículo 5” sin membresía plena en la OTAN, fórmula que Moscú rechaza.

Le puede interesar: Moscú rechazó la presión de EE. UU. sobre Venezuela y advirtió de riesgos para la seguridad regional

Temas recomendados

Diálogos de Paz
Diplomacia
Invasión de Rusia a Ucrania
guerra
Misiles
Rusia
Ucrania
Turquía
Vladímir Putin
Donald Trump
Volodímir Zelenski
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida