¿Por qué Estados Unidos devolvió flores colombianas que regaló el embajador García-Peña?

Lo que empezó siendo un detalle de parte de la diplomacia colombiana a los congresistas de Estados Unidos con motivo del San Valentín, terminó siendo un grave error y el regalo siendo rechazado.
Y es que la Embajada de Colombia en Washington aprovechó estos días previos a la celebración del amor en Estados Unidos para obsequiarle arreglos florales a las 535 oficinas del Congreso, ubicadas en el Capitolio, como “una expresión viva de una relación que conecta” a los dos países, algo que se venía haciendo desde hace cuatro años.