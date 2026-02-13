Termina cuarto día de audiencia sobre contratos del Área y bomberos sin decisión de fondo

Al inicio de la cuarta jornada de la audiencia de imputación de cargos contra el exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), Juan David Palacio, por presunta corrupción en seis contratos con los bomberos de Itagüí, este viernes 13 de febrero, y luego de una cita previa en la que el defensor de este trató de desmarcarlo de los cargos de interés indebido en celebración de contratos y peculado endilgando la responsabilidad en las dos subalternas que están enredadas con él en este caso, surge la duda acerca de cómo actuarán los abogados de ellas frente a ese hecho.

En este proceso, aparte de Palacio están imputadas por los mismos delito que él las ex subdirectoras ambientales del AMVA Ana María Roldán y Diana María Montoya, en tanto que Juan Alberto Cardona Henao, quien se ha desempeñado como tesorero y contador del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, está respondiendo por presunta falsedad en documento privado, pero no se solicitó ninguna medida que mine su libre locomoción.

En audiencias previas que se hicieron entre octubre y diciembre fueron imputados, privados y encarcelados de manera preventiva el exgerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid, y la funcionaria del AMVA que fungió como supervisora de los contratos, María Yaneth Rúa. Otro procesado es el exjefe de la agrupación de socorro, Elkin González.

Dentro de las diligencias se han revelado pruebas de que Palacio le habría obedecido a Miguel Quintero, el hermano del exalcalde Daniel Quintero; entre ellas hay un correo de 2024 en el que alguien que habría tenido contacto con los bomberos y participado en un entramado corrupto mencionó cuál era el modus operandi citando la participación de otros funcionarios como el ex subdirector administrativo, Álvaro Villada (este está imputado en otro proceso por corrupción en el AMVA).

Pero además, una testigo que está colaborando con las autoridades a través de un principio de oportunidad aportó un chat de “amigos” de Miguel Quintero y fotos que lo comprometerían.

El jueves, y con el fin de controvertir la petición de la Fiscalía para que Palacios vaya a la cárcel mientras se desarrolla el proceso judicial aduciendo que representa un riesgo para la investigación y puede interferir negativamente, su abogado, Andrés López Figueroa, buscó desvirtuar la presunta participación de su cliente en la firma de los contratos por cerca de $18.000 millones, en su ejecución, supervisión o liquidación, y dio a entender que si hubo algún interés indebido al respecto, no fue de su parte, pues tenía la facultad de delegar y así lo hizo sobre subalternos con “autonomía”.

Añadió que Palacio “tenía una confianza legítima en sus subdirectores”, confiaba en que acatarían las normas y prevendrían los riesgos de las contrataciones, y no tenía razones para dudar de ellos.

Luego de que López terminara una larga intervención de más de cinco horas, hoy es el turno para los abogados de Roldán y Montoya, sobre las que también hay una petición de medida de aseguramiento, aunque menos severa (restricción de salir del país y presentarse ante autoridad) ¿Lo contradirán? A continuación el minuto a minuto de la diligencia que está programada para comenzar a las 2:30 p.m. de este 13 de febrero.

2:39 p.m. Inicio de la audiencia. Una oficial del Juzgado 29 Penal de Medellín verifica si están los interesados.

2:45 p.m. Luis Carlos Villegas Cadavid, el abogado de Ana María Roldán, inicia su exposición oponiéndose a la medida de aseguramiento para su defendida. Indica que no se ha detectado un enriquecimiento o “un incentivo económico” que pudiera hacer que ella se interesara ilegalmente por los contratos de que trata la imputación. Tampoco se comprobó que hubiera un dolo departe de su cliente, según el penalista.

Igualmente, dijo que el supuesto peligro para la comunidad no fue demostrado tampoco siendo este un requisito para pedir la medida de aseguramiento, pero además en la actualidad no es ordenadora de gasto público, no ejecuta presupuesto público ni supervisa contratos y finaliza su exposición hacia las 4:04 p.m.

4:07 p.m. La abogada Claudia Morales, defensora de Diana María Montoya comienza su alegato para oponerse a la medida de aseguramiento que, en este caso tampoco sería privativa de la libertad según la petición de la Fiscalía. Igualmente, dice que su clienta no es un peligro para la comunidad, pues desde que ella salió del Área, no ha vuelto a trabajar en el sector público ni maneja recursos públicos, pues se ha desempeñado exclusivamente en el sector privado desde el año 2024. Ese había sido uno de los argumentos del fiscal el caso para la medida de aseguramiento.

“Mi defendida es una mujer que hoy día lleva más de dos años desvinculada de la administración pública”, apuntó la abogada Morales quien además resaltó que esta no tiene tampoco antecedentes de tipo penal. Además, a su juicio, la Fiscalía no demuestra cómo la medida solicitada contribuye a neutralizar el riesgo dicho. Termina su exposición a las 5:03 p.m.

5:09 p.m. El juez 27 Penal Municipal suspende la diligencia sin que se hubiera producido la decisión de fondo esperada y convoca para el próximo lunes, 16 de febrero, en la tarde, cuando deberán intervenir el abogado de las víctimas (que representa al Área Metropolitana), Majer Abushihab, así como el representante de la Procuraduría, antes de que el juez dé su veredicto final con relación a las medidas restrictivas contra los tres exfuncionarios implicados.