Conozca a las hermanas Mabel y Tatiana Tobón Morales, de La Cuchilla, que debutan en la Parada Mundial en Medellín

Las hermanas Mabel y Tatiana Tobón Morales tienen una bondad infinita, una sensibilidad única y una transparencia en sus palabras y en sus acciones que las hace destacar en su diario vivir.
Arrancaron en la natación artística hace 13 años. Tienen una dulzura especial y la herencia de sus padres campesinos, quienes les han enseñado a amar, cultivar y cuidar la tierra; esto les ha servido no solo para crecer juntas amando el campo, sino para tener esa sensibilidad que requiere este deporte que combina agua, trajes con lentejuelas, hermosos peinados, espectaculares maquillajes y una perfección en la sincronía entre agua, movimiento y música.
La historia de estas hermanas en el agua arrancó cuando Mabel, quien es más inquieta y arrojada, pasó por la piscina y, al escuchar la música y ver los trajes, le pidió a su mamá esperar un poco para observar la rutina. La entrenadora, que en ese momento estaba dirigiendo la práctica, al ver el asombro y la felicidad de la pequeña (tenía solo 3 años y medio), la animó a que se inscribiera en una clase y probara unos días para ver si le gustaba.