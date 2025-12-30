x

Así fue la operación que la CIA ejecutó contra muelle en Venezuela: sería el primer ataque terrestre de EE. UU. en ese país

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó recientemente que se había realizado un primer ataque en un muelle “donde cargan las embarcaciones con drogas”.

  • La CIA de Estados Unidos habría ejecutado un ataque contra un muelle en Venezuela, según el presidente Donald Trump. FOTOS: XINHUA y AFP
    La CIA de Estados Unidos habría ejecutado un ataque contra un muelle en Venezuela, según el presidente Donald Trump. FOTOS: XINHUA y AFP
Agencia AFP
hace 8 horas
bookmark

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el lunes que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas presuntamente para el narcotráfico, lo que puede constituir el primer ataque terrestre de la campaña militar contra el narcotráfico desde América Latina.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el supuesto Cartel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

En contexto: Trump confirma que EE. UU. atacó muelle de embarcaciones supuestamente con droga de Venezuela

El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela. “Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas”, dijo Trump a periodistas.

“Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe”, agregó. El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue “a lo largo de la costa”.

Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y el New York Times que la CIA había efectuado un ataque con drones contra una instalación portuaria. Se cree que el ataque fue contra la pandilla venezolana Tren de Aragua, aunque no había nadie presente en el momento de la operación y no hubo víctimas, según los medios estadounidenses.

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado “bastante recientemente”, pero afirmó que “no sale gran cosa de eso”.

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones cuando se le pidió que ampliara unos comentarios que hizo en una entrevista de radio emitida el viernes en los que parecía reconocer por primera vez un ataque terrestre contra cárteles de la droga de Venezuela. “Tienen una gran planta o una gran instalación desde donde envían, ya saben, de donde salen los barcos”, dijo Trump a la emisora neoyorquina WABC.

Puede leer: La estrategia del Cartel de los Soles para colarse en la política colombiana: habría un narco detrás

Trump no dijo dónde estaba ubicada la instalación ni dio otros detalles. No ha habido por el momento ninguna declaración oficial por parte del gobierno venezolano. El Pentágono remitió las preguntas sobre el tema a la Casa Blanca, que inicialmente no respondió a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Nuevo ataque en el Pacífico

Trump lleva semanas diciendo que Estados Unidos “pronto” comenzará a realizar ataques terrestres contra los cárteles de la droga en América Latina y este parece ser el primero.

Las fuerzas estadounidenses también llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

El lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a al menos 107 los muertos por la ofensiva estadounidense en la región.

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado “ataque cinético letal” contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas. El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

Expertos en derecho internacional y organizaciones de defensa de los derechos humanos sostienen que los ataques probablemente constituyen ejecuciones extrajudiciales, una acusación que Washington niega.

Siga leyendo: Así se vive el fin de año en Caracas en medio de la tensión con Trump: “Que pase y ya”

A la destrucción de estas presuntas narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados. Estados Unidos acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar “el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros”.

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas, y cree que Trump quiere derrocar a Maduro para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta. Expertos señalan que el llamado “Cartel de los Soles” alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿La CIA atacó directamente territorio venezolano?
Fuentes de inteligencia citadas por CNN y The New York Times indican que la CIA ejecutó un ataque con drones contra un muelle usado para narcotráfico, aunque EE. UU. no lo ha confirmado oficialmente.
¿Es el primer ataque terrestre de EE. UU. en Venezuela?
Sería el primero reconocido públicamente en el marco de la actual ofensiva antidrogas anunciada por Donald Trump en América Latina.
¿Qué es el Cartel de los Soles?
No es un cartel tradicional. Expertos lo describen como redes de corrupción dentro del Estado venezolano que permitirían actividades ilícitas como el narcotráfico.

Utilidad para la vida