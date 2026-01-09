Trump confirmó visita de María Corina Machado a EE. UU. y anticipó reunión con la opositora venezolana en Washington

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, viajará a Washington y afirmó estar “impaciente” por reunirse con ella. “Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista en el canal Fox News. Machado afirmó hace unos días en una entrevista con esa misma emisora televisiva estadounidense que le gustaría entregar el Nobel a Trump por su empeño en devolver la democracia a Venezuela. “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor” dijo Trump cuando le preguntaron sobre ese gesto. El presidente estadounidense, que ordenó la captura del ahora derrocado líder venezolano Nicolás Maduro tras fracasar las negociaciones para que abandonara el poder, se declaró de nuevo satisfecho de la posibilidad de dominar el enorme sector petrolero del país sudamericano.

“Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera, vamos a ganar mucho dinero”, aseguró. Trump recibe a líderes de la industria petrolera estadounidense el viernes en la Casa Blanca para discutir del futuro del sector en Venezuela. “Las catorce principales compañías vienen aquí mañana. Van a invertir 100.000 millones de dólares”, dijo.

Una vez estabilizada la situación en Venezuela, aseguró, habrá elecciones de nuevo. “Estoy seguro de ello. Pero va a tomar un tiempo”, dijo. Trump había dejado ver que en sus planes contra Maduro excluyeron a Machado, pese a la vertiginosa popularidad de la dirigente opositora. “Sería muy difícil para ella liderar el país”, declaró tras la sorpresiva operación para capturar a Maduro del 3 de enero. “No inspira respeto”, consideró. El diario The New York Times reportó que asesores lo convencieron de no entregar el poder a la oposición para evitar desestabilizar aún más el país y no tener que enviar tropas al terreno. Machado apoyó desde el inicio la presión militar estadounidense sobre Venezuela. Ha agradecido hasta el cansancio a Trump, con quien dijo no habla desde el 10 de octubre. Ese día se anunció el premio Nobel de la Paz, que se convirtió en la manzana de la discordia. Trump lo codiciaba y minimizó el reconocimiento a la opositora de 58 años, que ese 10 de octubre se lo dedicó. El martes Machado volvió a ofrecérselo, aunque el Comité del Nobel informó que es intransferible. Puede leer: Segunda advertencia: Trump dice que EE. UU. “golpeará muy duro” a Irán si “empieza a matar manifestantes”

La líder opositora también había prometido en un diálogo con la cadena estadounidense Fox News regresar a su país “lo antes posible”, y arremetió contra la presidenta interina Delcy Rodríguez. Machado denunció que Rodríguez, quien juramentó como presidenta interina en lugar del depuesto Maduro, “es una de las principales arquitectas de la tortura, la persecución, la corrupción y el narcotráfico” en Venezuela. Rodríguez, quien ha manifestado su disposición a cooperar con Washington, era la vicepresidenta del líder izquierdista, quien está siendo juzgado en Nueva York por cargos relacionados al narcotráfico.