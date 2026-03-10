Cayó alias Machín Viejo, señalado explosivista de las disidencias de las Farc en Antioquia

De acuerdo con las autoridades, este hombre era requerido por los delitos de empleo, producción, comercialización y almacenamiento de minas antipersonal; fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y concierto para delinquir agravado.

En el municipio de Anorí, Nordeste antioqueño, fue capturado por orden judicial Davinson de Jesús Areiza Jaramillo, conocido con el alias de Machín Viejo, quien sería explosivista e integrante del Frente 36 de las disidencias de las Farc.

Además, y según las investigaciones de la Policía, alias “Machín Viejo” tiene una trayectoria criminal de casi 10 años haciendo parte de esta estructura criminal, quien inicialmente había pertenecido al Frente 18 de las extintas Farc cuando fue reclutado siendo un adolescente. Desde aquel entonces se especializó en el manejo y fabricación de explosivos.

“Este terrorista perteneció inicialmente a la estructura 36; fundan ese frente con el terrorista alias “Cabuyo”. Luego, en el 2016 se somete a un proceso de desmovilización y una vez se surte este proceso, en el 2019, lo abandona y vuelve a delinquir”, dijo el general Henry Bello, comandante de la Policía Metropolitana.

A su vez, en 2021 mientras alias “Machín Viejo” instalaba artefactos explosivos que iban a ser utilizados contra una patrulla militar, uno de estos detonó causándole graves lesiones en sus extremidades y uno de sus ojos, no obstante, eso no lo detuvo para seguir como uno de los principales líderes de dicho grupo delincuencial en el rol de instructor en el manejo de explosivos.

“Con esta captura, la Policía Nacional afecta de manera significativa el componente terrorista del GAO-r Frente 36, debilitando una de sus principales capacidades criminales relacionadas con el uso de artefactos explosivos contra la Fuerza Pública y la población civil en esta zona del nordeste del departamento de Antioquia”, señaló la Policía en un comunicado oficial.

Si bien aún no está confirmado, a este individuo las autoridades le relacionan con los ataques a las torres de energía en el Valle de Aburrá, dos en Medellín y una en Bello, que fueron derribadas como señal de amenaza e intimidación.