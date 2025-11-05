Los retos que le esperan a Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York

Zohran Mamdani, recién elegido alcalde de la ciudad de Nueva York, llega al poder con una combinación inédita de juventud, carisma y discurso progresista. A sus 34 años, se convierte en el primer alcalde musulmán de la ciudad y el primero nacido en África en ocupar el cargo. Su victoria sobre el exgobernador Andrew Cuomo y el republicano Curtis Silwa marca un giro político en una de las urbes más influyentes del mundo.
Mamdani, hijo de inmigrantes ugandeses, entró en la contienda como un completo desconocido, con pocos recursos y sin el respaldo del aparato demócrata. Sin embargo, su campaña conectó con votantes jóvenes, comunidades diversas y sectores de izquierda que buscaban una alternativa al establishment del partido. Sus propuestas incluyen cuidado infantil gratuito, expansión del transporte público y mayor intervención estatal en la economía.