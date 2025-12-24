Atención: MinTrabajo revela la fecha en que se publicará el decreto de salario mínimo para 2026

Este 24 de diciembre, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, reveló que el decreto de aumento del salario mínimo se hará público solo hasta la próxima semana.
“El porcentaje no se pude anunciar, estamos construyendo el decreto. Se hará público entre el 29 y 30 de diciembre”, indicó en declaraciones a diversos medios de comunicación nacionales.
Recordó que la nueva política para este año es implementar el salario mínimo vital, que reposa en el artículo 53 de la Constitución Política de Colombia.