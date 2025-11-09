x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Director general de la BBC renunció tras denuncia de edición engañosa de un discurso de Trump

La renuncia de Tim Davie se da días después de que se conociera que el medio manipuló las palabras de Trump para que pareciera que incitó de forma directa a sus seguidores a asaltar el Capitolio el 6 de enero de 2021. La jefa de información, Deborah Turness, también dimitió.

  • Tim Davie (derecha en la foto) llevaba cinco años en el cargo de director general de la BBC. FOTOS: Getty y cortesía BBC
    Tim Davie (derecha en la foto) llevaba cinco años en el cargo de director general de la BBC. FOTOS: Getty y cortesía BBC
Agencia AFP
09 de noviembre de 2025
bookmark

El director general de la radiotelevisión pública británica BBC, Tim Davie y la directora ejecutiva de noticias, Deborah Turness, anunciaron su dimisión este domingo tras una ola de críticas por la edición de un discurso del presidente estadounidense Donald Trump.

“Es un día triste para BBC. Tim ha sido un excelente director general durante los últimos cinco años”, pero se enfrentaba a “una presión constante (...) que le ha llevado a tomar la decisión” de dimitir, informó el presidente de la empresa, Samir Shah, en un comunicado.

Lea aquí: Más de 80 medios españoles llevan a Meta ante la justicia y reclaman 550 millones de euros por publicidad desleal

La ministra británica de Cultura, Lisa Nandy, calificó horas antes como “extremadamente grave” la acusación contra BBC por presentar declaraciones de Trump de manera engañosa en un documental.

El caso, revelado por el periódico conservador The Daily Telegraph el martes, se basa en un documental del famoso programa informativo Panorama de BBC, emitido una semana antes de las elecciones presidenciales estadounidenses del 5 de noviembre de 2024.

BBC es acusada de haber montado fragmentos separados de un discurso de Trump del 6 de enero de 2021 de tal manera que parece decir a sus seguidores que va a caminar con ellos hacia el Capitolio para “luchar como demonios”.

En su frase completa, el presidente, entonces derrotado en las urnas por Joe Biden, dice: “Vamos a marchar hacia el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y representantes en el Congreso”. La expresión “luchar como demonios” corresponde a otro momento del discurso.

En un mensaje a sus colaboradores en el que anunció su decisión, Davie reconoció que “el debate actual en torno a la información de BBC” había contribuido a su decisión.

Siga leyendo: ¿Intromisión en la prensa? Gobierno Petro pide a medios revelar políticas editoriales y genera alerta

“Aunque, en general, BBC funciona bien, se han cometido errores y, en última instancia, el director general debe asumir la responsabilidad”, apuntó.

Temas recomendados

Medios de comunicación
Televisión
Internacional
Elecciones en Estados Unidos
Política internacional
Periodismo
Estados Unidos
Inglaterra
Londres
Donald Trump
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida