Supertransporte reveló nuevos detalles del bus accidentado con estudiantes en Remedios: “no tenía ni cinturones”

Expusieron fallas mecánicas, exceso de velocidad y microsueño en bus con estudiantes accidentado en Remedios, Antioquia, que dejó 17 víctimas mortales.

  Fueron 17 las víctimas del accidente del bus de Remedios. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Fueron 17 las víctimas del accidente del bus de Remedios. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
El Colombiano
El Colombiano
24 de diciembre de 2025
bookmark

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, entregó nuevos y contundentes detalles sobre el accidente del bus que transportaba estudiantes y que se precipitó a un abismo en Remedios (Antioquia). El hecho dejó un saldo de 17 personas muertas, entre ellas 16 menores de edad y el conductor, además de 20 heridos.

Según explicó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol, el vehículo involucrado fue un bus con capacidad para 40 pasajeros, que al momento del siniestro transportaba 39 personas, es decir, operaba al 97 % de su capacidad, una condición que incrementa los riesgos en trayectos largos y complejos.

Revisión técnico-mecánica bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos señalados por la Superintendencia está relacionado con la revisión técnico-mecánica realizada en agosto por el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) correspondiente. Piñeres fue enfático al afirmar que el CDA “no cumplió con un checklist que tenía que hacerse” para aprobar el vehículo.

De acuerdo con la investigación preliminar, las fallas en frenos, suspensión y llantas lisas eran evidenciables y no debieron superar la inspección, más aún cuando no habían transcurrido ni cuatro meses desde la revisión. Para la autoridad, estas omisiones resultan especialmente graves por el riesgo que implican para los pasajeros y terceros en la vía.

Graves fallas de seguridad dentro del bus

El superintendente también reveló que el bus no cumplía con estándares mínimos de seguridad exigidos para el transporte especial. Entre las irregularidades detectadas, señaló que el vehículo “no tenía cinturones en las sillas” y que carecía de salidas de emergencia en las ventanas.

Entérese: “El bus no cumplía ni con el 20 % de la revisión”: sancionaron a empresa de buses y a un CDA por el accidente de los estudiantes de Bello

A esto se suma un antecedente preocupante: el mismo bus ya había estado involucrado en siniestros con personas heridas en 2021 y 2023, un historial que, según la SuperTransporte, debió encender alertas tanto en la empresa transportadora como en los organismos de control.

La hipótesis del “microsueño”

Otro elemento clave en la investigación es el factor humano. Una de las principales hipótesis es que el conductor sufrió un “microsueño”, una breve pérdida involuntaria de conciencia asociada al agotamiento extremo.

Le puede gustar: “Lo único que hice fue cerrar los ojos y pensar que era el final”: habla sobreviviente del accidente que dejó 17 muertos en Antioquia

Piñeres explicó que el recorrido del vehículo venía desde Tolú, lo que implicaba un trayecto superior a las ocho horas máximas recomendadas para un solo conductor. Según las estimaciones de la Superintendencia, el chofer pudo haber estado al volante entre 14 y 15 horas continuas, por lo que la empresa debió asignar un conductor sustituto, obligación que presuntamente no se cumplió.

El análisis de la información del GPS del bus permitió identificar otro factor determinante: el exceso de velocidad. De acuerdo con el superintendente, los registros confirman que el vehículo “iba excediendo la velocidad” en los momentos previos al accidente, lo que habría reducido la capacidad de reacción del conductor y agravado las consecuencias del siniestro.

Consulte: Con altar, oraciones y velatón, comunidad de Bello lamenta la muerte de 16 estudiantes en Remedios

Catástrofes
Transporte
Accidentes
colegios
Superintendencia de Transporte
Accidente
Colombia
Antioquia
Remedios
