Supertransporte reveló nuevos detalles del bus accidentado con estudiantes en Remedios: “no tenía ni cinturones”

El superintendente de Transporte, Alfredo Enrique Piñeres, entregó nuevos y contundentes detalles sobre el accidente del bus que transportaba estudiantes y que se precipitó a un abismo en Remedios (Antioquia). El hecho dejó un saldo de 17 personas muertas, entre ellas 16 menores de edad y el conductor, además de 20 heridos. Según explicó el funcionario en entrevista con Noticias Caracol, el vehículo involucrado fue un bus con capacidad para 40 pasajeros, que al momento del siniestro transportaba 39 personas, es decir, operaba al 97 % de su capacidad, una condición que incrementa los riesgos en trayectos largos y complejos.

Revisión técnico-mecánica bajo la lupa

Uno de los puntos más críticos señalados por la Superintendencia está relacionado con la revisión técnico-mecánica realizada en agosto por el Centro de Diagnóstico Automotor (CDA) correspondiente. Piñeres fue enfático al afirmar que el CDA “no cumplió con un checklist que tenía que hacerse” para aprobar el vehículo.

De acuerdo con la investigación preliminar, las fallas en frenos, suspensión y llantas lisas eran evidenciables y no debieron superar la inspección, más aún cuando no habían transcurrido ni cuatro meses desde la revisión. Para la autoridad, estas omisiones resultan especialmente graves por el riesgo que implican para los pasajeros y terceros en la vía.

Graves fallas de seguridad dentro del bus

El superintendente también reveló que el bus no cumplía con estándares mínimos de seguridad exigidos para el transporte especial. Entre las irregularidades detectadas, señaló que el vehículo “no tenía cinturones en las sillas” y que carecía de salidas de emergencia en las ventanas. Entérese: “El bus no cumplía ni con el 20 % de la revisión”: sancionaron a empresa de buses y a un CDA por el accidente de los estudiantes de Bello A esto se suma un antecedente preocupante: el mismo bus ya había estado involucrado en siniestros con personas heridas en 2021 y 2023, un historial que, según la SuperTransporte, debió encender alertas tanto en la empresa transportadora como en los organismos de control.

La hipótesis del “microsueño”