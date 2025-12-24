El conservador Nasry Asfura, apoyado por Trump, gana la presidencia en Honduras

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el mandatario estadounidense Donald Trump, fue proclamado oficialmente este miércoles nuevo presidente de Honduras, tres semanas después de unas elecciones marcadas por un estrecho margen de diferencia y denuncias de fraude. Asfura, de 67 años e hijo de inmigrantes palestinos, se impuso con un margen de menos del 1% sobre el presentador de televisión Salvador Nasralla, también de derecha, quien exigía un amplio recuento de votos ante supuestas irregularidades. Entérese: Atención: MinTrabajo revela la fecha en que se publicará el decreto de salario mínimo para 2026 El pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE) “declara electo como presidente constitucional de la República de Honduras por el período de cuatro años (...) al ciudadano Nasry Juan Asfura Zablah”, señala la resolución del organismo.

Una victoria ajustada

Asfura obtuvo el 40,1% de los votos, frente a 39,53% de Nasralla y 19,19% de Rixi Moncada, candidata de la presidenta izquierdista Xiomara Castro. El empresario de la construcción conquistó la presidencia en su segundo intento, esta vez con el respaldo de Trump, quien en la antesala de los comicios del 30 de noviembre, a una sola vuelta, amenazó con recortar la ayuda a uno de los países más pobres de Latinoamérica si no votaban por su candidato. La presidenta Castro acusó a Trump de injerencia electoral.