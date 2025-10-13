Así fue el regreso a Israel de los últimos 20 rehenes vivos de Gaza

Los últimos rehenes vivos en manos de Hamás regresaron este lunes a Israel tras más de dos años de cautiverio en la Franja de Gaza, en virtud del acuerdo de tregua auspiciado por Donald Trump.
En un discurso ante el Parlamento israelí, el presidente estadounidense celebró el alto al fuego como un “triunfo increíble” que no representa solo el fin de la guerra entre Israel y Hamás, sino “el amanecer histórico de un nuevo Oriente Medio”.
“Hemos estado esperando 738 días para decir esto: bienvenidos a casa”, escribió en la red X el Ministerio israelí de Relaciones Exteriores tras anunciarse la liberación de los últimos rehenes israelíes con vida, capturados en los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.
Su liberación fue recibida con gritos de júbilo y lágrimas de emoción en una plaza de Tel Aviv, rebautizada como Plaza de los Rehenes, donde se reunieron miles de personas.