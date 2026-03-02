Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango

El asedio de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia escaló a una grave alerta el domingo en la noche cuando fueron detectados cuatro drones del Frente 36, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, sobrevolando el vertedero de Hidroituango.
La amenaza forzó la cancelación de un acto oficial al que asistirían ayer el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez, la plana mayor de EPM y 100 periodistas. Lo que debía ser un evento institucional se transformó en posible atentado, evidenciando el poder que tiene ese grupo criminal que está en negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro desde 2023.
El propósito de los mandatarios local y regional, junto a EPM, era presentar el avance del 95% del proyecto hidroeléctrico, que incluye la instalación de cuatro nuevas turbinas, al igual que dar el anuncio del nuevo Fondo Horizontes producto del acuerdo entre la Alcaldía y la Gobernación tras más de cinco años de litigios por la contingencia de Hidroituango de 2018.