Eran drones de alta capacidad y sobrevolaron el vertedero: revelan detalles de la alerta en Hidroituango

El asedio de las disidencias de las Farc en el Norte de Antioquia escaló a una grave alerta el domingo en la noche cuando fueron detectados cuatro drones del Frente 36, bajo el mando de alias ‘Calarcá’, sobrevolando el vertedero de Hidroituango. La amenaza forzó la cancelación de un acto oficial al que asistirían ayer el gobernador Andrés Julián Rendón, el alcalde Federico Gutiérrez, la plana mayor de EPM y 100 periodistas. Lo que debía ser un evento institucional se transformó en posible atentado, evidenciando el poder que tiene ese grupo criminal que está en negociaciones con el Gobierno de Gustavo Petro desde 2023. El propósito de los mandatarios local y regional, junto a EPM, era presentar el avance del 95% del proyecto hidroeléctrico, que incluye la instalación de cuatro nuevas turbinas, al igual que dar el anuncio del nuevo Fondo Horizontes producto del acuerdo entre la Alcaldía y la Gobernación tras más de cinco años de litigios por la contingencia de Hidroituango de 2018.

“Esto no es fruto de nuestra imaginación, es la misma Fuerza Pública quien nos da la alerta y también la que nos recomienda no asistir al evento. Estaba de por medio no solo nuestra seguridad, pues nosotros estamos acostumbrados a esto, pero, ¿qué pasaba con los más de 100 periodistas y el personal de EPM que está allí? Según el intendente en jefe, el dron de las disidencias de las Farc llevaba un buen tiempo allí, como si estuviese tomando coordenadas del sitio exacto donde se iba a desarrollar la rueda de prensa”, dijo el gobernador Rendón. En declaraciones a EL COLOMBIANO, el mandatario departamental señaló que se enteraron de la situación sobre las 9:00 p.m. del domingo, cuando recibieron una llamada del Ejército, alertando de estos sobrevuelos; antes de tomar una decisión, consultaron si había posibilidad de usar antidrones para garantizar la seguridad. “El Ejército no tenía cerca el antidrón y no podían garantizar la seguridad del evento. Luego de una llamada grupal que hicimos con el alcalde y otras autoridades, se tomó la decisión de cancelar el evento”, manifestó el gobernador.

Otro de los problemas radica en que personal de los equipos de seguridad y comunicaciones de los mandatarios presentes en la obra tuvieron que permanecer en los campamentos hasta que se confirme que la zona está asegurada pues, de acuerdo con Rendón, entre los dos municipios contiguos al proyecto se instalaron artefactos explosivos. “También recibimos información, validada por el Ejército, de que estos criminales están esperando a que salgan los equipos de seguridad y comunicaciones para activar unas cargas explosivas que tienen entre San Andrés de Cuerquia y Toledo; hasta tanto no se desactiven esas cargas por parte de las autoridades, no vamos a poder permitirles el regreso a estos compañeros de trabajo”, añadió Rendón. Por su parte, el alcalde Gutiérrez criticó lo poco que le importa la seguridad de él y del gobernador de Antioquia al presidente Gustavo Petro, dado que —según dijo— ni se ha inmutado ante estos últimos reportes. Lea más: En video | Estos fueron los drones que sobrevolaron Hidroituango y que obligaron a cancelar visita del gobernador y el alcalde “A Petro no le da nada si sus amigos de las Farc nos asesinan al gobernador y a mí; es más, tal vez se quitan un problema de encima. La actitud durante toda esta mañana del gobierno ha sido de desprecio. Desde que fuimos elegidos democráticamente hemos sido amenazados por estos grupos terroristas, quienes lo único que reciben son beneficios”, detalló el mandatario distrital.

Simultáneamente, enfatizó en las graves repercusiones que tiene el proceso de Paz Total en Medellín y Antioquia, alegando que, mientras alias Calarcá es protegido por el Gobierno Nacional, él y sus dirigidos siguen afectando a cientos de personas con ataques criminales. “El Gobierno no puede seguir dando prerrogativas a los grupos criminales. La Paz Total sólo ha servido para que se fortalezcan las (disidencias de las) Farc, el ELN, el Clan del Golfo y todas las organizaciones criminales, y los que quedamos expuestos somos todos nosotros: la población civil y los que somos oposición al Gobierno Petro, esa es la realidad. Preocupa e indigna”, agregó Gutiérrez. Luego de conocerse de estas intimidaciones con drones por parte de ambos mandatarios, el comandante del Ejército Nacional, general Royer Gómez Herrera, expresó que no tenía ningún registro al respecto sobre estos movimientos criminales por parte de las disidencias de las Farc y que la seguridad en la zona estaba garantizada. Ante esto, el alcalde Gutiérrez salió a desvirtuar la posición del alto oficial, e incluso aseguró que esa vocería buscaba bajarle el perfil a la crítica situación de seguridad que se estaba viviendo en la central hidroeléctrica. “El comandante de las Fuerzas Militares sale a decir que no saben de dónde sacamos nosotros esa versión. Además de intentar desmentir la versión que nosotros teníamos, seguro que le dijeron desde el Gobierno Nacional que le bajara el perfil a la situación en esa rueda de prensa con el ministro de Defensa (Pedro Sánchez)”, expresó el alcalde de Medellín.

Movimiento de los drones

Los drones que generaron la alerta se vieron haciendo movimientos constantes sobre la central hidroeléctrica, incluso con algunos destellos de luces. El alcalde Gutiérrez expresó que “los videos están grabados por la fuerza pública y ahí se ven los drones. Y yo pregunto, ¿será que los drones de las disidencias de las Farc tiran rosas? Los drones de las disidencias de las Farc tiran bombas, y así han asesinado a soldados, a policías y a población civil”. A esta alerta se sumó la incautación por parte de la Cuarta Brigada del Ejército de una de estas aeronaves no tripuladas en San Andrés de Cuerquia, municipio cercano a Hidroituango. Según la información de las autoridades, este dron no solo tiene capacidad para hacer sobrevuelos, sino de perpetrar ataques con explosivos. Si bien desde hace varios años se vienen haciendo pruebas con drones en Antioquia por parte de estos grupos armados, desde el año pasado se agudizó la ofensiva y el primer hecho icónico estuvo relacionado con la muerte de 13 policías en Anorí, Nordeste, el 21 de agosto. Si bien para este ataque no se habrían usado estas aeronaves no tripuladas, se conoció que la recuperación de los cuerpos de los uniformados se retrasó por constantes sobrevuelos por parte de integrantes del frente 36. Entérese: “Sentimos miedo y terror”: gremios en Antioquia tras plan de atentado terrorista en Hidroituango Desde entonces se han reportado, al menos, ocho casos en Antioquia en los que se han visto implicadas las estructuras criminales con el uso de drones, bien sea para cometer ataques o para intimidar a las fuerzas armadas y a la población civil. El caso más reciente con muertos se registró el pasado jueves en la vereda La Jagua, de Segovia, donde con un dron fueron asesinados una mujer y sus dos hijos. Durante el pasado fin de semana denunciaron en Ituango y Vegachí situaciones con drones que obligaron a cerrar estaciones de gasolina, generando inconvenientes para el suministro de combustible.

EPM denuncia extorsiones

A la cancelación de la visita a Hidroituango se sumó otra preocupación que involucra a EPM: las extorsiones que, según el mandatario distrital, viene sufriendo esta entidad por parte del frente 36 de las disidencias de las Farc. Lo más crítico de la denuncia es un video que fue enviado desde la casa de máquinas de la hidroeléctrica, en el que un presunto integrante de esta estructura criminal habría dicho “estamos dentro”, mientras registraba la operación del personal. De inmediato, el video fue compartido con las autoridades, quienes ya investigan la situación. “Cuando ellos envían este video, justamente desde casa de máquinas, es con la intención de mandar una amenaza directa, casi diciendo que tienen la capacidad desde adentro de generar un ataque terrorista, y que por eso EPM tenía que desembolsar una buena cantidad de recursos. Y por supuesto, la responsabilidad nuestra es no pagarle un solo peso a esas estructuras criminales”, dijo el alcalde. John Maya Salazar, gerente de EPM, dijo que ante la cantidad de personas —casi 4.000 que trabajan en la etapa 2 de Hidroituango— es muy probable que algún criminal se haya infiltrado y grabado dicho video en todo el corazón de la hidroeléctrica; no obstante, reconocen la gravedad del asunto. “Como menciona el señor alcalde, nosotros no hemos cedido ante ninguna extorsión. Esos videos ya están en poder de la Fiscalía y la Policía, y esperamos que las investigaciones avancen de buena manera para tener muy pronto los resultados”, precisó.

Calarcá, el mismo que fue detenido y quedó libre por ser un gestor de paz

Luego de los recientes ataques con drones en el Norte y Nordeste antioqueño, incluso provocando la muerte de una familia en el municipio de Segovia la semana pasada, el nombre de alias Calarcá, máximo cabecilla del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF) de las disidencias de las Farc, volvió a salir a flote. Alexánder Díaz Mendoza, nombre de pila de este insurgente, quién también es conocido como Calarcá Córdoba, lleva las banderas del grupo criminal que se separó de la estructura de Iván Mordisco a fines de 2023. Su células terroristas están en Antioquia, Norte de Santander, Caquetá, Bolívar, Cauca, Cesar y Santander. Alias Calarcá forma parte de la guerrilla desde 1999, cuando aún era menor de edad, y lo hizo en el departamento de Meta, de donde es oriundo. Incluso formó parte del proceso de paz en 2016, del presidente Juan Manuel Santos, pero al estar en desacuerdo con la desmovilización fue de los primeros que formó parte de las disidencias. Desde 2023, alias Calarcá se encuentra en negociaciones con el Gobierno Nacional en el marco de la paz total y durante este proceso se han presentado múltiples ataques en los territorios en los cuales tiene presencia, sin que desde la Casa de Nariño se suspendan las conversaciones. Incluso, el 23 de julio de 2024 se presentó uno de los momentos más críticos, cuando fue interceptado junto con otros nombres importantes de esta estructura criminal movilizándose en camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el corregimiento Porce, municipio de Santo Domingo, Nordeste antioqueño. Después de varias horas de haber sido detenido, alias Calarcá, junto con Édgar de Jesús Orrego Arango, alias Firu y otros tres cabecillas, fueron dejados en libertad por orden de la Fiscalía, pese a que las autoridades les habían oficializado su orden de captura.

En medio de esta detención se conocieron algunos de los archivos que dejarían en evidencia los vínculos entre este grupo armado con el Ejército y otros organismos estatales para obtener protección, al menos durante las negociaciones de la paz total. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha sido insistente en las críticas por la falta de operatividad contra los hombres de alias Calarcá, pese a los hechos terroristas que se han presentado en municipios como Segovia, Remedios, Briceño, Valdivia y Anorí.

Hombres de confianza