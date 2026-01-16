x

Régimen aseguró que más de 45 militares venezolanos murieron en el operativo de EE. UU.

Según el más reciente reporte del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, esta cantidad de uniformados de Venezuela habrían muerto en la incursión que dejó capturado al presidente Nicolás Maduro.

  • Militares estadounidenses bombardearon el pasado 3 de enero la capital venezolana y otras ciudades cercanas en el operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. FOTO: Cortesía del Gobierno de Venezuela
    Militares estadounidenses bombardearon el pasado 3 de enero la capital venezolana y otras ciudades cercanas en el operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores. FOTO: Cortesía del Gobierno de Venezuela
  • Fuerzas Militares de EE. UU. llegando a territorio de Venezuela para capturar a Maduro. FOTO: Getty
    Fuerzas Militares de EE. UU. llegando a territorio de Venezuela para capturar a Maduro. FOTO: Getty
  • El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía del Gobierno de Venezuela
    El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía del Gobierno de Venezuela
Agencia AFP
16 de enero de 2026
bookmark

Más de 45 uniformados de la Fuerza Armada venezolana habrían muerto en la operación militar de Estados Unidos que derrocó al mandatario Nicolás Maduro y en la cual hubo cerca de un centenar de fallecidos, informó este viernes 16 de enero el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Le puede interesar: María Corina Machado aseguró que será la presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”

Militares estadounidenses bombardearon el pasado 3 de enero la capital venezolana y ciudades adyacentes en un operativo que culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes ahora encaran un juicio por narcotráfico en Nueva York.

Fuerzas Militares de EE. UU. llegando a territorio de Venezuela para capturar a Maduro. FOTO: Getty
Fuerzas Militares de EE. UU. llegando a territorio de Venezuela para capturar a Maduro. FOTO: Getty

En ese ataque murieron 32 cubanos del esquema que custodiaba a Maduro. El balance oficial daba cuenta de al menos 100 muertos. Este viernes, el ministro Padrino aseguró que se registraron “un total de 83 fallecidos, más de 112 heridos”.

“Ahí están 47 hombres y mujeres de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nueve mujeres, entre ellas, que dieron su vida”, precisó durante una misa en honor a los fallecidos.

“¿Qué han hecho nuestros hombres y mujeres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana ante la agresión militar? Dar su vida, han cumplido con la historia, con la patria”, agregó el ministro, que encabeza la cartera de Defensa desde 2014.

El ejército venezolano había publicado la semana pasada en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos: cinco alumnos de la escuela militar, 16 sargentos y dos soldados.

El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía del Gobierno de Venezuela
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. FOTO: Cortesía del Gobierno de Venezuela

La vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, siguiente en la línea de sucesión que asumió la presidencia encargada tras el ataque, decretó siete días de duelo nacional por los fallecidos.

El poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello, reportó el martes que las autoridades trabajan en la identificación de “restos humanos” hallados luego de la incursión de Estados Unidos.

También le puede interesar: “Si me toca ir, lo haré caminando, no arrastrada”: Delcy Rodríguez sobre posible visita a EE. UU. tras encuentro de Machado con Trump

Utilidad para la vida