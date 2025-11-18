Régimen de Maduro condenó a 30 años de prisión a médica venezolana por criticarlo en WhatsApp

Un tribunal de Venezuela condenó a la pena máxima a una médica que criticó al régimen de Nicolás Maduro en un audio de WhatsApp, informaron este lunes a la AFP dos organizaciones defensoras de derechos humanos.

Marggie Orozco, médico general de 65 años, fue condenada a 30 años de cárcel acusada de “traición a la patria, incitación al odio y conspiración”. Orozco fue detenida en San Juan de Colón, en el fronterizo estado Táchira, en agosto del año pasado en plena crisis postelectoral tras la cuestionada reelección de Maduro, explicó la oenegé Justicia, Encuentro y Perdón.

Dirigentes comunitarios afines al chavismo la denunciaron ante las autoridades, luego de criticar en un audio en WhatsApp al gobierno y llamar a “participar en las elecciones del 28 de julio” de 2024, dijo la oenegé.