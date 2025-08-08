Presidenta de México dice que no tiene evidencias de nexos de Nicolás Maduro con el cartel de Sinaloa

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este viernes que su gobierno no tiene pruebas de que el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, tenga nexos con el cártel de Sinaloa, como afirmó Estados Unidos.

El gobierno de Donald Trump aumentó el jueves a 50 millones de dólares la recompensa por “información que conduzca al arresto” de Maduro, al que acusa de utilizar organizaciones como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa “para introducir drogas letales y violencia” en Estados Unidos.

“Si tienen alguna prueba que la muestren, no tenemos ninguna prueba relacionada con eso”, dijo Sheinbaum en su habitual rueda de prensa.

“Es la primera vez que oímos ese tema, no hay de parte de México ninguna investigación que tenga que ver con eso”, añadió.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, dijo que Maduro “es uno de los narcotraficantes más grandes del mundo” y una amenaza para la seguridad de Estados Unidos.

La funcionaria agregó que el gobierno estadounidense ha incautado hasta la fecha 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro “y sus cómplices”.