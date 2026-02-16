General (r) Mauricio Santoyo fue expulsado de la JEP tras negarse a reconocer vínculos con las AUC y “Don Berna”

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó la expulsión inmediata del general en retiro Mauricio Santoyo, tras concluir que incumplió de manera grave e injustificada sus compromisos con el sistema transicional al negar sistemáticamente su responsabilidad en la desaparición forzada de defensores de derechos humanos y sus nexos probados con el paramilitarismo.

La decisión derivó en la pérdida de todos sus beneficios jurídicos y su retorno a la justicia ordinaria bajo medida de aseguramiento en un centro de reclusión del Inpec.

La magistratura resolvió que la permanencia de Santoyo en la JEP resultaba insostenible debido a su “actitud procesal negacionista y reticente” frente a los crímenes por los que es investigado.

A pesar de las múltiples oportunidades brindadas para aportar verdad plena, el oficial en retiro se limitó a ofrecer “justificaciones exculpatorias” y respuestas evasivas que no contribuyeron al esclarecimiento de los hechos.

La Sala enfatizó que los aportes del compareciente fueron calificados reiteradamente como “insuficientes” tanto por la Sala de Definición como por la Sala de Reconocimiento de Verdad.

Santoyo insistió en su ajenidad frente a la desaparición forzada de Claudia Patricia Monsalve y Ángel José Quintero, miembros de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (Asfaddes), ocurridas en octubre de 2000, argumentando que para esa fecha ya no ejercía como comandante del Gaula en Medellín.

Sin embargo, la JEP contrastó esta versión con la investigación de la Fiscalía, la cual estableció que Santoyo, aprovechando su posición de mando y su “membresía privilegiada” con la cúpula de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mantuvo influencia en la estructura criminal y puso al Gaula al servicio de los paramilitares para la persecución y perfilamiento de víctimas.

Uno de los puntos más críticos señalados en la resolución fue la postura de Santoyo frente a su condena en Estados Unidos. El general retirado admitió culpabilidad ante una Corte del Distrito Este de Virginia en 2012 por conspiración para proveer apoyo material a las AUC.

No obstante, ante los magistrados de la justicia transicional colombiana, aseguró que dicha aceptación de cargos fue solo una “estrategia de defensa” para evitar una cadena perpetua y negó conocer los hechos por los cuales fue condenado.