Reconocido rapero D4vd fue capturado por el presunto asesinato de una adolescente latina de 14 años

El reconocido artista emergente del rap D4vd fue capturado por la presunta conexión con el asesinato de una adolescente cuyo cuerpo fue encontrado descuartizado en el maletero de un carro a nombre del cantante, informó la policía este viernes 17 de abril.
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La policía de Los Ángeles detalló que arrestó al músico, cuyo verdadero nombre es David Burke, “por el asesinato de Celeste Rivas”. El rapero, de 21 años y residente actual de Los Ángeles, permanecerá “detenido sin derecho a fianza”.
El cuerpo de Celeste Rivas fue encontrado descuartizado y en estado de descomposición en el maletero de un Tesla registrado a nombre de D4vd el 8 de septiembre del año pasado, un día antes de que ella cumpliera 15 años.