Apps de streaming ganan terreno: uno de cada tres usuarios ya dejó la televisión abierta en Colombia

El medio por el cual se consume contenido audiovisual y de entretenimiento en el país está cambiando de forma sostenida, con cada vez más usuarios migrando hacia plataformas digitales. Sin embargo, la transición aún no es total: uno de cada tres encuestados afirma haber dejado de ver televisión abierta por el uso de aplicaciones de straeaming, en especial las gratuitas, según la séptima edición del estudio El rol de los servicios OTT, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
El dato refleja un punto intermedio en la transformación del sector, puesto que, mientras las audiencias avanzan hacia lo digital, la televisión tradicional, aunque cada vez más poca, conserva una base relevante de usuarios.
Le puede interesar: Colombianos gastan hasta $900.000 al mes en suscripciones y no lo notan; estas son las más comunes