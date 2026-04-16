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Casi un año fuera del país: Petro ha gastado más de 2,5 millones de dólares en sus giras internacionales

El presidente colombiano ha visitado 23 países, incluyendo su último desplazamiento a España.

  • El presidente Gustavo Petro ha estado el equivalente a 9 meses fuera del país. Foto: Diseño EL COLOMBIANO
    El presidente Gustavo Petro ha estado el equivalente a 9 meses fuera del país. Foto: Diseño EL COLOMBIANO
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 11 horas
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En medio de una nueva gira internacional del presidente, se han revelado cifras alarmantes sobre la agenda internacional de Gustavo Petro.

La investigación fue revelada por el representante a la Cámara de Cambio Radical, Julio César Triana, quien obtuvo la información luego de un derecho de petición.

Lea también | El más viajero: Petro superó a su antecesor y todavía le faltan 280 días

Según la información compartida por el congresista, el mandatario colombiano estuvo un total de 276 días fuera del país desde que asumió el cargo en agosto de 2022, lo que equivale a aproximadamente nueve meses de su mandato en el extranjero.

Además, el informe detalla que en total el presidente ha realizado 65 viajes internacionales, los cuales representan un gasto que supera los 2,5 millones de dólares, que al día de hoy son alrededor de 9.370 millones de pesos colombianos.

Este valor es contemplando únicamente conceptos de alojamiento, transporte local y alimentación, por lo que la cifra podría ser superior, ya que faltaría conocer el costo del combustible del avión presidencial y otros gastos operativos asociados a los desplazamientos oficiales.

Desde su primer viaje realizado a Lima el 29 de agosto de 2022, el cual tuvo gastos superiores a los 4.000 dólares solo en el transporte local, las salidas al exterior han sido constantes.

Durante los cuatro años, el presidente ha sumado millas en el aire, registrando en el 2022 5 viajes y siendo el 2023 el período con mayor número de traslados al exterior con 25 viajes. En el 2024 se trasladó 13 veces y en el 2025 viajó 16 viajes. En lo que va del 2026, y con casi cuatro meses que faltan para dejar la Casa de Nariño, ya Petro ha salido de Colombia en seis ocasiones.

Conozca: Gira de Petro en Medio Oriente reaviva la polémica por la cantidad de viajes al exterior, ¿cuántos lleva?

Entre los destinos más recurrentes, Estados Unidos encabeza la lista con nueve visitas, seguido por Venezuela y Brasil con 5 viajes cada uno. Chile, México y Francia han sido visitados por el presidente en cuatro ocasiones y con la actual gira, España recibirá a Petro por tercera vez.

En total, el jefe de Estado ha visitado 23 países distintos durante su mandato hasta la fecha. Además de los mencionados, la lista de destinos incluye naciones como Egipto, Alemania, Suiza, Bélgica, China, Japón, Emiratos Árabes Unidos y varios países de Centroamérica y el Caribe.

“Mientras tanto, Colombia enfrenta una crisis fiscal cada vez más profunda: en medio de emergencias económicas declaradas y reformas tributarias anunciadas, mientras solo vemos derroche y mal uso de los recursos públicos”, señaló el representante Triana en su mensaje en redes, agregando que el país tiene un presidente que “prioriza el activismo internacional en lugar de ocuparse de los problemas del país que dice gobernar”.

¿Qué hará Gustavo Petro en Barcelona?

El mandatario colombiano estará en Barcelona, España, entre el 15 y el 21 de abril de 2026, participando en la IV Reunión en Defensa de la Democracia.

Allí, asistirá a la Global Progressive Mobilisation, un encuentro organizado por la Internacional Socialista, el Partido de los Socialistas Europeos y la Alianza Progresista. Estará interviniendo el sábado, 18 de abril, en la reunión central del evento.

En la cumbre se espera la presencia de otros mandatarios y figuras políticas de relevancia, como la presidenta de México, Claudia Sheinbaum; el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Debido al desplazamiento del jefe de Estado a territorio catalán, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, fue designado como ministro delegatario para ejercer funciones presidenciales hasta el regreso de Petro al país el 21 de abril.

Siga leyendo | De Estados Unidos a Austria: los detalles de la nueva gira internacional de Gustavo Petro antes de elecciones

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos días ha estado Petro fuera de Colombia?
El presidente ha estado 276 días fuera del país desde 2022, lo que equivale a cerca de nueve meses.
¿Cuánto cuestan los viajes internacionales de Petro?
Superan los US$2,5 millones en gastos básicos como alojamiento, transporte local y alimentación.
¿Qué países ha visitado Petro durante su mandato?
Ha visitado 23 países, incluyendo Estados Unidos, España, Brasil, Francia y China.

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