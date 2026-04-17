Reabren la vía a Santa Elena: habilitan el paso tras deslizamiento en el sector Mirador

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena fue habilitada nuevamente en ambos sentidos en la tarde de este viernes 17 de abril, luego de permanecer cerrada durante varias horas por un deslizamiento de tierra registrado la noche anterior.
El cierre se presentó a la altura del kilómetro 11+200, en el sector conocido como Mirador de Santa Elena, donde se reportó el desprendimiento de material hacia las 11:12 p.m. del jueves 16 de abril. La emergencia obligó a restringir completamente el paso en ambos sentidos, afectando la movilidad entre la ciudad y esta zona rural.