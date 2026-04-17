Reabren la vía a Santa Elena: habilitan el paso tras deslizamiento en el sector Mirador

La vía que conecta a Medellín con el corregimiento de Santa Elena fue habilitada nuevamente en ambos sentidos en la tarde de este viernes 17 de abril, luego de permanecer cerrada durante varias horas por un deslizamiento de tierra registrado la noche anterior. El cierre se presentó a la altura del kilómetro 11+200, en el sector conocido como Mirador de Santa Elena, donde se reportó el desprendimiento de material hacia las 11:12 p.m. del jueves 16 de abril. La emergencia obligó a restringir completamente el paso en ambos sentidos, afectando la movilidad entre la ciudad y esta zona rural.

Durante la madrugada y la mañana, la concesión Túnel Aburrá Oriente confirmó en varios reportes que la vía continuaba bloqueada debido a las condiciones del terreno y a las labores necesarias para remover el material. Las actualizaciones se mantuvieron hasta el mediodía, sin que se tuviera una hora estimada de reapertura. En contexto: Vía a Santa Elena: un derrumbe mantiene bloqueado el paso desde Medellín Sin embargo, hacia las 3:59 p.m., las autoridades informaron que el paso fue restablecido en ambos sentidos en el mismo punto afectado. Aun así, indicaron que se mantendrá el monitoreo constante en la zona para garantizar la seguridad de los usuarios, ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Vías alternas al sector Mirador de Santa Elena

Durante el cierre, las autoridades recomendaron a los conductores tomar rutas alternas, principalmente la variante Las Palmas y los accesos por las veredas Pantanillo o Perico, opciones que permitieron mantener la conexión con el corregimiento mientras se superaba la contingencia.

Las autoridades reabrieron el paso en ambos sentidos, pero mantienen vigilancia en el corredor vial ante posibles nuevos desprendimientos. FOTO: Camilo Suárez.

El hecho generó complicaciones en la movilidad de habitantes, trabajadores y visitantes frecuentes de Santa Elena, una zona que suele registrar alto flujo de personas, especialmente en fines de semana. Lea también: ¿Cuándo estarán listos los puentes militares que el Urabá espera desde febrero? Aunque no se reportaron personas lesionadas, las autoridades insistieron en el llamado a transitar con precaución por el sector, debido a la inestabilidad del terreno. La reapertura de la vía representa un alivio para la movilidad, pero se recomienda a los conductores estar atentos a cualquier novedad en este corredor vial.

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