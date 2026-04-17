Corre Mi Tierra Medellín-2026: conozca los cierres viales y también cómo será la carrera

Medellín volverá a vibrar este domingo con una de las carreras de calle más tradicionales en el país: Corre Mi Tierra, que contará con la presencia de casi 20.000 deportistas profesionales y aficionados. Este gran evento de ciudad afectará el tránsito vehicular en varias calles, le contamos cuáles.
El certamen atlético, que cumple su edición 41 en el ámbito nacional, y la 18 en la capital antioqueña, tendrá esta vez cuatro distancias para diferentes perfiles: 5K para quienes comienzan y familias, 10K para los que buscan progresión, 15K como transición y los 21K, considerados la distancia reina.