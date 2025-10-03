Video | Fuerza Naval de Estados Unidos destruyó la quinta lancha de narcos en el Caribe; ya van 21 muertos en ataques

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, anunció este viernes un nuevo ataque en el Caribe frente a la costa de Venezuela contra una presunta narcolancha, con un balance de 4 muertos, en un mensaje en la red X.
“Siguiendo las órdenes del presidente Trump, dirigí un ataque letal contra una embarcación narcotraficante afiliada a organizaciones designadas como terroristas”, explicó el secretario de Guerra, que acompaña su mensaje de un video.
“Cuatro hombres narcoterroristas a bordo de la embarcación murieron en el ataque”, añadió en el mensaje.
En el video se aprecia una lancha navegando a toda velocidad en alta mar, y luego el impacto que la destruye totalmente.