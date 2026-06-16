¿Quién ganó el conflicto entre Irán y Estados Unidos? Las claves tras el acuerdo de paz

Irán, Israel y Estados Unidos estuvieron inmersos en un conflicto que duró cuatro meses y que tuvo repercusiones políticas, sociales y económicas a nivel mundial, especialmente por el cierre del estratégico estrecho de Ormuz, un paso marítimo esencial por el que se transporta cerca del 20 % del petróleo del mundo.
Esa fue el arma que utilizó Irán contra el gobierno de Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para responder a la muerte de su líder y máxima autoridad, Alí Jamenei, quien fue víctima de un bombardeo mientras se reunía con un grupo de funcionarios en un importante complejo ubicado en Teherán.
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Las tensiones diplomáticas parecen encontrar una luz al final del camino luego de que Trump asegurara que se firmará un acuerdo de paz con Irán para poner fin a la guerra, algo que para algunos representa un alivio, debido a que las bolsas mundiales subieron ante las apuestas de los operadores de que la reapertura del estrecho aliviaría la presión sobre el suministro energético.
Y es que el precio del crudo había bajado casi un 5 %, hasta ubicarse cerca de los 80 dólares por barril, después de haberse disparado por encima de los 110 dólares desde el inicio de la guerra. El conflicto también parece haber fracturado la relación diplomática entre Trump y Netanyahu, ya que mientras uno defendía los ataques con drones, el otro apostaba por el diálogo.