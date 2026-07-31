Líder estudiantil fue apuñalado en la Universidad Nacional de Bogotá: “a quien piensa diferente lo tildan de facho”

En la noche del miércoles 29 de julio, el campus de la sede Bogotá de la Universidad Nacional fue escenario de un ataque violento que dejó a tres estudiantes heridos, entre ellos el representante estudiantil Kevin Arriguí.
Todo habría comenzado cuando Arriguí y un grupo de compañeros intentaban retirar una pancarta instalada cerca de una de las entradas del campus, en inmediaciones del edificio de Ciencias Agrarias. En ese momento, un grupo de encapuchados los rodeó y atacó a golpes, con botellas y con armas cortopunzantes.
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