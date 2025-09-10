Él era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió de un balazo justamente cuando hablaba de armas

Una vez más, en Estados Unidos se abre el debate sobre el porte legal de armas. Esta vez por una nueva víctima, que además es cercana al presidente Donald Trump: el activista Charlie Kirk.
El joven murió en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, precisamente en medio de una charla sobre armas en la Utah Valley University. Cuando Kirk, de 31 años, se dirigía al público, recibió un disparo en el cuello, hecho que fue captado en varios videos de los asistentes al evento.
El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, quien estaba presente en el evento, le contó a Fox News que el tiroteo ocurrió durante la sesión de preguntas y respuestas.
“La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, dijo Chaffetz, conmocionado.