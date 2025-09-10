Él era Charlie Kirk, el activista pro-Trump que murió de un balazo justamente cuando hablaba de armas

Una vez más, en Estados Unidos se abre el debate sobre el porte legal de armas. Esta vez por una nueva víctima, que además es cercana al presidente Donald Trump: el activista Charlie Kirk. El joven murió en la tarde de este miércoles, 10 de septiembre, precisamente en medio de una charla sobre armas en la Utah Valley University. Cuando Kirk, de 31 años, se dirigía al público, recibió un disparo en el cuello, hecho que fue captado en varios videos de los asistentes al evento. En contexto: El activista pro-Trump Charlie Kirk fue herido de bala en universidad de Utah, EE. UU. El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, quien estaba presente en el evento, le contó a Fox News que el tiroteo ocurrió durante la sesión de preguntas y respuestas. “La primera pregunta fue sobre religión. Habló durante unos 15, 20 minutos. La segunda pregunta, curiosamente, fue sobre tiradores transgénero, tiradores masivos, y en medio de eso, se escuchó el disparo”, dijo Chaffetz, conmocionado.

“Todos se tiraron al suelo, todos (...) mucha gente empezó a gritar, y luego todos echaron a correr”, agregó. La bala, al parecer, habría sido disparada a unos 80 metros de distancia desde un edificio aledaño a la zona verde donde se estaba llevando a cabo la charla. El activista fue trasladado de urgencia al hospital de Timpanogos, pero no sobrevivió al ataque. Su deceso fue confirmado por el propio presidente republicano. “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido”, escribió Trump en Truth Social. Siga leyendo: ¿Una medida efectiva? Niños desde los 5 años recibirán clases de manejo seguro de armas en EE. UU. “Nadie entendía o conquistaba el corazón de la juventud de Estados Unidos mejor que Charlie. Era amado y admirado por todos, especialmente por mí, y ahora, no está más con nosotros”, agregó. La universidad informó, en un primer comunicado, que un sospechoso había sido capturado, pero minutos después aclararon que el detenido no era el autor del disparo.

Kirk junto a Donald Trump tras el regreso del magnate a la Casa Blanca. FOTO: Tomada de Instagram @charliekirk1776

“Actualmente no tenemos un sospechoso bajo custodia. Esta es una investigación en curso”, dijo Ellen Treanor, una vocera de la Utah Valley University a la agencia AFP. El jefe del FBI, Kash Patel, confirmó horas después que las autoridades detuvieron a un sospechoso de este crimen. “El sospechoso de este tiroteo horrible el día de hoy –miércoles– que cobró la vida de Charlie Kirk está detenido ahora”, escribió Patel en X, donde prometió “actualizaciones cuando estén disponibles”.

Charlie Kirk nació el 14 de octubre de 1993 en el condado de Cook, Illinois, por lo que estaba próximo a cumplir 32 años. Se destacó como escritor, comentarista y fundador de Turning Point USA, una organización estudiantil que promueve valores conservadores desde 2012. Le puede interesar: Video evidencia el brutal crimen contra una refugiada ucraniana en un tren de Charlotte, Estados Unidos Su popularidad alcanzó su pico más alto en la pasada campaña presidencial cuando empezó a grabar videos para YouTube respaldando muchas de las ideas del entonces candidato republicano, Donald Trump. Kirk estaba casado con la presentadora y creadora de contenido Erika Lane Frantzve, y era padre de dos hijos.

Charlie Kirk junto a su esposa, Erika Lane Frantzve, y su dos hijos. FOTO: Tomada de Instagram @charliekirk1776