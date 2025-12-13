¿Qué función cumplen los EA-18G Growler, aviones de escolta electrónica vistos cerca de Venezuela?

De hecho, la red social X se vio inundada de imágenes de estas aeronaves, a partir de las cuales se conoció que dos de ellas eran Boeing EA-18G Growler de la Marina de EE. UU . Estos aviones están diseñados para guerra electrónica, pues una de sus misiones es interferir o neutralizar radares y sistemas de comunicación enemigos. Es decir, que su presencia apunta a proteger y escoltar a otras aeronaves, como los F/A-18 o incluso bombarderos estratégicos B-52, en caso de operar en la zona.

Estados Unidos continúa aumentando la tensión con el régimen venezolano de Nicolás Maduro mediante sobrevuelos de aviones de combate y operaciones navales desde el Caribe. No habían pasado ni dos días desde que se registró la presencia de dos F/A-18 Super Hornet , cuando este 12 de diciembre la plataforma Flightradar24 rastreó al menos cinco aeronaves militares que, de manera repentina, apagaron sus transpondedores al ser localizadas en las cercanías de las islas La Orchila y Los Roques.

En el momento no hay un pronunciamiento directo de Nicolás Maduro sobre esta actividad. No obstante, este jueves afirmó que Venezuela enfrenta un “momento decisivo” ante las “agresiones militares” del gobierno estadounidense, declaraciones que emitió tras recibir la marcha campesina con motivo de los 166 años de la Batalla de Santa Inés.

Entre finales de octubre y finales de noviembre se han registrado cinco vuelos de bombarderos B-1 y B-52, así como dos vuelos de cazas F/A-18, a unos 40 kilómetros de la costa venezolana. Asimismo, desde principios de septiembre, el ejército de Estados Unidos ha informado que ha dado de baja a por lo menos 87 presuntos narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, en una veintena de operaciones contra las llamadas “narcolanchas”.

Esto se suma a nuevas sanciones impuestas por Washington contra tres familiares de Nicolás Maduro y seis navieras acusadas de transportar crudo venezolano, luego de la incautación de un petrolero por parte de Estados Unidos, en lo que representa una nueva escalada de las tensiones con Caracas. Washington anunció además que trasladará el buque incautado a un puerto estadounidense, decisión que aviva los temores de un conflicto abierto entre ambos países.