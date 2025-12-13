¿Qué función cumplen los EA-18G Growler, aviones de escolta electrónica vistos cerca de Venezuela?

Estados Unidos continúa aumentando la tensión con el régimen venezolano de Nicolás Maduro mediante sobrevuelos de aviones de combate y operaciones navales desde el Caribe. No habían pasado ni dos días desde que se registró la presencia de dos F/A-18 Super Hornet, cuando este 12 de diciembre la plataforma Flightradar24 rastreó al menos cinco aeronaves militares que, de manera repentina, apagaron sus transpondedores al ser localizadas en las cercanías de las islas La Orchila y Los Roques.
De hecho, la red social X se vio inundada de imágenes de estas aeronaves, a partir de las cuales se conoció que dos de ellas eran Boeing EA-18G Growler de la Marina de EE. UU. Estos aviones están diseñados para guerra electrónica, pues una de sus misiones es interferir o neutralizar radares y sistemas de comunicación enemigos. Es decir, que su presencia apunta a proteger y escoltar a otras aeronaves, como los F/A-18 o incluso bombarderos estratégicos B-52, en caso de operar en la zona.