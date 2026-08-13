¿Gobierno De la Espriella está poniendo trabas? Claudia Sheinbaum aclara por qué rescatistas de México no pudieron ingresar a Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aclaró este jueves que la brigada de rescatistas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no ingresó a Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país.
La precisión se produjo después de que la mandataria afirmara el miércoles que los rescatistas militares mexicanos habían viajado a Colombia junto con los primeros cargamentos de ayuda humanitaria. Durante su conferencia de prensa de este jueves, Sheinbaum reconoció que esa información no era correcta.
“Ayer comenté que a Colombia habían ido los rescatistas, la brigada de rescatistas del Ejército, pero no”, dijo la presidenta, al explicar que recibió una aclaración por parte de su Gabinete de Seguridad.
Según Sheinbaum, Colombia solicitó una certificación adicional para permitir el ingreso de la brigada mexicana. “Pidieron certificación por parte de Colombia. Están certificados, pero ahora piden otra certificación”, explicó.