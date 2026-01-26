Ni las heladas temperaturas los detienen: miles de estadounidenses marchan contra ICE y política migratoria de Trump

Con temperaturas cercanas a los –20 grados centígrados, miles de personas marcharon por el centro de Mineápolis para protestar contra los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la política antimigratoria del presidente Donald Trump, luego de la muerte a tiros de Alex Pretti, un enfermero de 37 años abatido por agentes federales durante una redada. Conozca: En EE. UU. no paran las protestas por el asesinato de Alex Pretti a manos de agentes federales La manifestación, bautizada como “Día de la Verdad y la Libertad”, incluyó un paro económico, el cierre de más de 700 negocios y concentraciones frente a edificios federales, en lo que líderes sociales calificaron como una “ocupación” de Minnesota por parte del Gobierno central.

Durante todo el día, ciudadanos acudieron también al lugar donde murió Pretti, en la avenida Nicollet, para dejar flores, velas y mensajes.

El hecho que desató la crisis

Pretti, enfermero de cuidados intensivos en un hospital de veteranos, fue abatido el sábado por la mañana mientras grababa con su celular un operativo migratorio. Videos difundidos por testigos muestran cómo agentes lo rociaron con gas pimienta, lo redujeron contra el suelo y luego se escucharon múltiples disparos. La versión oficial, que señalaba que el hombre “blandía un arma”, ha sido cuestionada por las grabaciones y por familiares, que aseguran que el teléfono móvil era lo único que sostenía.

Se trata del segundo ciudadano estadounidense muerto por agentes de inmigración en menos de tres semanas en la ciudad, tras el fallecimiento de Renee Good a comienzos de enero, lo que ha elevado la tensión política y social.

Paro económico y cierres masivos

Sindicatos, cooperativas, iglesias y pequeños comercios se sumaron al llamado a paralizar actividades. Librerías, mercados comunitarios, teatros y restaurantes cerraron en señal de protesta. La federación sindical AFL-CIO denunció “detenciones inconstitucionales” y acusó a ICE de “atacar indiscriminadamente a residentes, sin importar su estatus migratorio”. Algunos negocios optaron por donar sus ingresos del día a organizaciones que apoyan a migrantes. “Si no luchamos, gana el fascismo”, dijo un manifestante a medios locales mientras marchaba cubierto con bufanda y guantes térmicos.

Choque político con Washington

El gobernador de Minnesota pidió el retiro inmediato de los agentes federales desplegados en el estado, mientras un juez ordenó preservar todas las pruebas del operativo que terminó con la muerte de Pretti.

Desde Washington, Trump aseguró en una entrevista que el caso “se está investigando” y dejó abierta la posibilidad de retirar a los agentes, aunque no dio fechas ni detalles. Sin embargo, la administración también anunció que reforzará la supervisión directa de las operaciones migratorias en la zona.

El envío de Tom Homan

El presidente Donald Trump ha designado a Tom Homan, “zar de la frontera de la Casa Blanca,” para supervisar directamente las operaciones de ICE en Minnesota y reportar al propio mandatario.