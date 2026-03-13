Prográmese: Luis Díaz ante Leverkusen y debut de James en la MLS marcan el fin de semana de los colombianos en el exterior

El fútbol internacional tendrá una intensa agenda este fin de semana con una amplia presencia de jugadores colombianos en distintas ligas del mundo. Entre los partidos más atractivos para los aficionados del país destacan el compromiso de Luis Díaz con el Bayern Munich en la Bundesliga y el esperado debut de James Rodríguez en la Major League Soccer.
La jornada del sábado comenzará temprano con presencia colombiana en Rusia. A las 8:00 a. m., el Zenit Saint Petersburg de Jhon Jáder Durán enfrentará al Spartak Moscow. Más tarde, a las 9:30 a. m., el Bayern Munich de Luis Díaz visitará al Bayer Leverkusen por la Bundesliga, en un duelo clave para seguir acercándose al título.