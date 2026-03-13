Prográmese: Luis Díaz ante Leverkusen y debut de James en la MLS marcan el fin de semana de los colombianos en el exterior

El fútbol internacional tendrá una intensa agenda este fin de semana con una amplia presencia de jugadores colombianos en distintas ligas del mundo. Entre los partidos más atractivos para los aficionados del país destacan el compromiso de Luis Díaz con el Bayern Munich en la Bundesliga y el esperado debut de James Rodríguez en la Major League Soccer. La jornada del sábado comenzará temprano con presencia colombiana en Rusia. A las 8:00 a. m., el Zenit Saint Petersburg de Jhon Jáder Durán enfrentará al Spartak Moscow. Más tarde, a las 9:30 a. m., el Bayern Munich de Luis Díaz visitará al Bayer Leverkusen por la Bundesliga, en un duelo clave para seguir acercándose al título.

Luego, a las 10:15 a. m., en la segunda división de España, la Cultural y Deportiva Leonesa recibirá al Racing de Santander del colombiano Gustavo Puerta. Al mediodía, en Turquía, el Galatasaray SK, que cuenta con los colombianos Dávinson Sánchez y Yaser Asprilla, recibirá al İstanbul Başakşehir. Más tarde, a las 3:30 p. m., el Benfica, con el colombiano Richard Ríos en su plantilla, visitará al FC Arouca en la jornada 26 de la Primeira Liga. La acción continuará en la noche con varios colombianos en el continente americano. A las 6:00 p. m., en Argentina, el Rosario Central de Jaminton Campaz recibirá a Banfield. A las 6:30 p. m., en Brasil, el Flamengo de Jorge Carrascal visitará al Botafogo.

También habrá varios compromisos en México. A las 6:00 p. m., el Pachuca de Luis Quiñones visitará al Atlético San Luis, mientras que el Santos Laguna de Cristian Dájome y Kevin Balanta enfrentará a las Chivas de Guadalajara. A las 8:00 p. m., el Club León de Steven Barreiro recibirá a Club Tijuana, y a esa misma hora el Atlas FC de Camilo Vargas jugará contra Toluca. Más tarde, a las 10:00 p. m., los Pumas UNAM de Álvaro Angulo se medirán al Cruz Azul, que cuenta con los colombianos Kevin Mier y Willer Ditta. La actividad continuará el domingo en Europa. En España, el RCD Mallorca de Johan Mojica recibirá al RCD Espanyol. A las 9:00 a. m., el Crystal Palace de Jefferson Lerma, aún con la ausencia de Daniel Muñoz, enfrentará al Leeds United. A esa misma hora, el Bologna FC de Jhon Lucumí visitará al Sassuolo. También a las 9:00 a. m. habrá duelo de colombianos en Italia cuando el Pisa SC de Juan Guillermo Cuadrado se enfrente al Cagliari Calcio de Yerry Mina. Más tarde, al mediodía, el Como 1907 recibirá a la AS Roma, donde milita el arquero colombiano Devis Vásquez. A las 12:30 p. m., el Real Betis de Juan Camilo Hernández enfrentará al Celta de Vigo.