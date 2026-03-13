Feid lanza su propio sello discográfico para impulsar nuevos artistas: así funcionará

El cantante paisa Feid ha dado un paso trascendental en su carrera al anunciar oficialmente el lanzamiento de su propio sello discográfico, denominado Grabaciones Los Poderosos.

Con este proyecto, Salomón Villada Hoyos, nombre de pila del cantante, marca una nueva etapa en su trayectoria, permitiéndole transitar de ser únicamente un intérprete a convertirse en un líder empresarial dentro de la industria musical.

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El artista confirmó el lanzamiento del sello a través de sus redes sociales. Este operará bajo un acuerdo de distribución con Universal Music Latin Entertainment, lo que garantiza un alcance internacional manteniendo la autonomía del artista.

Uno de los puntos más destacados de este movimiento, según declaraciones dadas a la revista Billboard, es que Feid conservará la propiedad total de sus masters y de su catálogo musical, siendo esto una posición de independencia creativa y financiera poco común en el sector.

El artista le comentó a ese medio que el modelo de negocio de “Grabaciones Los Poderosos” no se limitará a la música, sino que abarcará áreas como el management (gestión estratégica y comercial), giras, booking (contratación de conciertos y actuaciones en directo), marketing y servicios audiovisuales. La compañía tendrá su sede principal en Miami y contará con presencia operativa en Medellín.