Claudia López oficializa su candidatura: Leonardo Huerta será su fórmula vicepresidencial

La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, ha pasado de las urnas a los registros oficiales tras consolidar su liderazgo en la denominada “Consulta de las Soluciones”. Luego de ganar con 574.670 votos, López formalizó este viernes 13 de marzo su aspiración presidencial ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para completar su fórmula, la candidata decidió apostar por quien fue su compañero en la consulta, Leonardo Huerta. El profesor y exfuncionario participó en ese proceso interno del pasado 8 de marzo como el único contrincante de López, en una contienda en la que obtuvo 44.035 votos. A pesar de tener menos del 1 % entre los 16 candidatos totales que se midieron en las consultas. Asume el papel de fórmula vicepresidencial.

Entérese: Claudia López es la ganadora de la Consulta de las Soluciones

En medio del ambiente previo a la inscripción de candidaturas, López se dirigió este viernes hacia la sede de la Registraduría en Bogotá en bicicleta, gesto simbólico que ha acompañado varios momentos de su trayectoria política. Durante el trayecto, la candidata comentó: “Aquí vamos, como nos gusta, en bici, a inscribirnos en la registraduría, vamos a recoger a nuestra fórmula vicepresidencial”, un dato que solo se reveló hasta este viernes, justamente el último día del plazo establecido para la inscripción de candidaturas presidenciales.