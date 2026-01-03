Presidentes y jefes de Estado se pronuncian tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, pidió el sábado “contención” y respeto al derecho internacional después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara la captura un ataque contra Venezuela y la “captura” de su dirigente Nicolás Maduro. Kallas indicó en la red social X que habló con el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, y le recordó que la Unión Europea (UE) cuestiona la legitimidad democrática del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Pero “en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. Hacemos un llamamiento a la contención”, escribió. Lea más: Atención: Trump anunció la captura de Nicolás Maduro El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se refirió esta mañana a los operativos estadounidenses realizados en Venezuela e hizo un llamado a organismos como la ONU y la OEA para que brinden apoyo.

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, también se pronunció para explicar que “Estados Unidos actuó en legítima defensa”, por lo que sus acciones contra “terroristas” deben ser aceptadas. “Estados Unidos actuó en legítima defensa No se puede pretender que nada pase cuando por años se ha albergado a terroristas que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos; se ha servido como corredor aéreo, terrestre y marítimo para trasladar narcóticos a los Estados Unidos; se ha violado la democracia y se ha propiciado un éxodo de 9 millones de ciudadanos”, comentó el expresidente. Y agregó: “La dictadura ha protegido a los narcoterroristas de Colombia, ha estimulado la violencia contra nuestro pueblo. Estados Unidos ha tenido que hacer lo que debieron hacer los organismos internacionales y las Fuerzas Armadas de Venezuela que prefirieron el soborno de la dictadura que hacer respetar la democracia de su País. Que las Fuerzas Armadas de Colombia no entren en el suicidio de proteger a la dictadura como se ha pretendido con la Zona Binacional. Que el hermano pueblo de Venezuela encuentre su camino de libertad y de bienestar colectivo. Que en Colombia nos liberemos pronto del contagio destructor”. Entérese: Captura de Nicolás Maduro: Petro ordenó despliegue del Ejército colombiano en la frontera

El presidente de España, Pedro Sánchez, explicó que ya está haciendo seguimiento a la situación con la embajada y consulados. “El Gobierno de España está haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos en Venezuela. Nuestra embajada y consulados están operativos. Hacemos un llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”, dijo.

Por su parte, la cancillería de México condenó el ataque de Estados Unidos a Venezuela y advirtió que cualquier “acción militar pone en grave riesgo la estabilidad regional”. “El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela”, expresó la cancillería en un comunicado. Le puede interesar: Delcy Rodríguez dice que el gobierno chavista desconoce el paradero de Nicolás Maduro Iván Duque, expresidente de Colombia, felicitó la operación de Estados Unidos y afirmó que esto es una “lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos”. “Felicito la acción adelantada por los EE. UU. en defensa de la seguridad hemisférica, la lucha contra el narcoterrorismo y la protección de los derechos humanos. El sometimiento a la justicia de Maduro es un deber moral ante la violación sistemática de los derechos humanos que su régimen ha perpetuado por años. Este es el momento del retorno a la democracia y la restauración del orden institucional. La comunidad internacional debe estar lista para dar todo el apoyo a la puesta en marcha del plan de reconstrucción”, expresó.

Juan Manuel Santos, también expresidente de Colombia, aseguró que estos hechos en Venezuela “marca un momento de enorme trascendencia para la región”. “La confirmación de los hechos ocurridos en Venezuela marca un momento de enorme trascendencia para la región. Durante años, el pueblo venezolano ha padecido una profunda crisis humanitaria, política y económica como consecuencia de un régimen que cerró los caminos democráticos y vulneró sistemáticamente los derechos fundamentales. Dicho esto, Colombia y América Latina deben ser claras en un principio esencial: la estabilidad regional solo es sostenible cuando se respeta el derecho internacional, la soberanía de los Estados y las soluciones multilaterales. Ninguna transición será duradera si no cuenta con legitimidad democrática, garantías institucionales y el respaldo de la comunidad internacional (...)”, afirmó.

Declaraciones del gobierno de China

China condenó este sábado los ataques militares de Estados Unidos contra Venezuela y la captura de Maduro, acciones que amenazan “la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe”. “China está profundamente conmocionada y condena enérgicamente el uso flagrante de la fuerza por parte de Estados Unidos contra un Estado soberano y su acción contra su presidente”, afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pekín en un comunicado. “Tal comportamiento hegemónico de Estados Unidos viola gravemente el derecho internacional, infringe la soberanía de Venezuela y amenaza la paz y la seguridad en América Latina y el Caribe. China se opone firmemente a ello”, añadió.

Rusia condena ataque de EE. UU. y exige aclaración sobre paradero de Maduro