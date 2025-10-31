x

Príncipe Andrés perderá sus títulos y residencia real por vínculos con Jeffrey Epstein

El palacio de Buckingham anunció que el rey Carlos III despojará a su hermano, el príncipe Andrés, de sus títulos y honores y le ordena abandonar su residencia en Windsor. La medida llega tras la publicación de las memorias póstumas de Virginia Giuffre, quien acusó a Andrés de mantener relaciones con ella durante su esclavitud sexual bajo Epstein.

    El príncipe Andrés deberá abandonar su residencia real y perderá sus títulos por el caso Epstein. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Andrea Lara
31 de octubre de 2025
bookmark

El rey Carlos III despojará de sus títulos y honores a su hermano el príncipe Andrés, quien también deberá abandonar su residencia en Windsor, por sus vínculos con el financista y delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein, anunció este jueves el palacio de Buckingham.

El rey comenzó este jueves “un proceso formal” para despojar de sus “títulos y honores” a su hermano, el príncipe Andrés, investigado por sus vínculos con Epstein, informó el palacio de Buckingham.

Andrés deberá también abandonar su residencia en Windsor, añadió el palacio.

El príncipe Andrés será conocido a partir de ahora bajo el nombre de Andrés Mountbatten Windsor”, precisó el comunicado.

Además, Andrés tendrá que abandonar su residencia real, Royal Lodge.

Se ha entregado una notificación formal para [que] renuncie al contrato, y se mudará a una vivienda privada alternativa”, según la misma fuente.

El segundo hijo de Isabel II, de 65 años y que vive junto a su exesposa, Sarah Ferguson, en esa mansión de 30 habitaciones desde 2003, se trasladará a la finca de Sandringham Estate, en Norfolk, a unos 180 km al noreste de Londres.

Conozca: El príncipe Andrés desata polémica en Reino Unido por vivir gratis en una mansión del castillo de Windsor

En los últimos meses, se redobló la presión para que Andrés abandonara Royal Lodge, que se encuentra en la propiedad real de Windsor. La tensión creció aún más desde la semana pasada, cuando se publicaron las memorias póstumas de Virigina Giuffre, principal acusadora de Epstein.

En el libro, Giuffre cuenta que fue utilizada como esclava sexual por Epstein, que se quitó la vida en prisión en 2019 antes de llegar a ser juzgado, y revela que mantuvo relaciones en tres ocasiones con el príncipe Andrés.

Andrés siempre negó los hechos.

La familia de Giuffre “cantó victoria” el jueves después de que se anunciara que Andrés fue despojado de su título real y celebró que la valentía de Virginia hizo “caer a un príncipe británico”.

Hoy, una estadounidense ordinaria surgida de una familia estadounidense ordinaria hizo caer a un príncipe británico, con su verdad y su valentía extraordinaria”, escribió su familia en un comunicado enviado a la BBC.

Virginia Giuffre se suicidó en abril de 2025. Sus memorias, publicadas a título póstumo el 21 de octubre, relanzaron la polémica sobre si Andrés debía mantener sus títulos.

El príncipe Guillermo, heredero del trono, estaría involucrado en esta decisión, que aísla definitivamente a quien fue el hijo preferido de la difunta reina Isabel II.

En contexto: Príncipe Andrés renunció a su título real tras vínculos con escándalos sexuales de Jeffrey Epstein

¿Monarquía en peligro?

El rey Carlos y su esposa Camila “desean precisar que sus pensamientos y su más grande simpatía han estado y estarán con las víctimas y los sobrevivientes de todas las formas de abuso”, dice el comunicado del palacio.

La presión aumentó en los últimos días con la publicación en la prensa de una fotografía de Epstein, su amiga y cómplice Ghislaine Maxwell, y del ex productor de cine preso por violación Harvey Weinstein, tomada en los jardines de Royal Lodge con motivo del 18º aniversario de Beatriz, hija de Andrés.

Y el escándalo, imposible de contener, es percibido como una amenaza para la monarquía.

Las dos hijas de Andrés, las princesas Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos.

Utilidad para la vida