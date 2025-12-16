Atención: posible rival de Colombia quedaría por fuera del Mundial; ya hay demanda ante la Fifa

Luego de haberse definido las Eliminatorias en casi todas las confederaciones, hay países que aún no renuncian a quedarse fuera del Mundial. Este es el caso de Nigeria que ha presentado una demanda contra República Democrática del Congo para que sea descalificado del repechaje.

Para la selección que tiene figuras como Alex Iwobi, Calvin Bassey y Victor Osimhen, hubo irregularidades en la nacionalidad de los jugadores que integraron a quienes representaron a la República Democrática del Congo.

Lea también: Escándalo en África: Nigeria acusa a Congo de usar vudú en penales tras eliminación del Mundial 2026

De acuerdo con la demanda que fue confirmada por el secretario general de la Federación de Fútbol de Nigeria, Mohamed Sanusi, RD del Congo alineó a 9 jugadores que no cumplían con los criterios de elegibilidad para representar a la nación africana.

“Algunos tienen pasaportes franceses y otros pasaportes holandeses. Así que las reglas son muy claras. El reglamento de la Fifa dice que, una vez que tienes el pasaporte de tu país, eres elegible”, expresó ante medios el secretario del ente nigeriano de fútbol, aludiendo a que los futbolistas no cumplían con ese requisito.